„Super, že gól konečně přišel, jen mě trochu mrzí, že ho neviděla manželka,“ trošku si mezi novináři posteskl. Právě jeho gól nastartoval demolici Opavy. Poslední celek tabulky se v závěru poločasu zmohl jenom na tyčku, ale ve druhé půlce už kralovalo Slovácko.

Pojďme k vaší první ligové brance. V osmadvaceti jste se konečně dočkal. Oddechl jste si?

Od té doby, co jsem ve Slovácku, tak jsem o podobné situaci snil. Za první gól jsem strašně šťastný, jen mě mrzí, že u toho nebyla manželka.

Cítil jste od rána, že by to tam právě proti Opavě mohlo konečně spadnout?

Ne, vůbec. Cítím to podobně každý zápas a pořád to nějak nevycházelo. Konečně se balon ke mně nějak vykulil a trefil jsem to. Řekl bych, že to byla to shoda náhod. Napálil jsem ho a jsem moc rád, že skončil v síti. Za gól určitě něco přistane klukům v kabině.

Po vaší brance nastřelil soupeř v závěru poločasu tyčku. Byl to rozhodující moment zápasu?

Těžko říct. Když máte mít štěstí, tak mu musíte jít naproti. Nic jsme nepodcenili, celé mužstvo si šlo výhrou. V některých situacích nás podržel gólman.

Jak byste zhodnotil zápas. Těžký první poločas a po přestávce už to byla vaše exhibice?

První poločas hrála Opava v obranné fázi dobře. O přestávce jsme si něco řekli v kabině. Myslím, že to vyšlo, byli jsme efektivní a nakonec zaslouženě vyhráli.

Opava byla na posledním místě tabulky. Takové zápasy bývají ošidné. Souhlasíte?

Jasně, byli jsme na to od trenérů připravovaní, že to bude těžký zápas. Nedívali jsme se na to, že je Opava v tabulce poslední. V uplynulém kole na Bohemce neměli prohrát, viděli jsme ten zápas. Dobře jsme se na ně připravili.

Upevnili jste si pozici v první šestce. Jaké jsou teď cíle a síla mančaftu?

První jsme se chtěli zachránit, po sérii těch vítězných zápasů už by bylo blbé mluvit o záchraně. Máme 24 bodů, tak ty cíle musí být vyšší. V kabině jsme se o žádných cílech nebavili. Chceme hrát v tabulce co možná nejvýš.

Může hrát Slovácko i evropské poháry?

Každý má nějaké cíle a sny. Jsem ve Slovácku už hodně dlouho, už to tady beru jako doma. Jednou bych si tady chtěl zahrát evropské poháry. Sezona je hodně dlouhá, je to ještě daleko, ale například Zlín si poháry zahrál, tak proč bychom si je nemohli zahrát i my?