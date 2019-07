„Vůbec není patrné, které mužstvo chce vlastně v letošní sezoně bojovat o titul,“ hlásil překvapivě do éteru. Svěřenci Martina Svědíka vletěli do zápasu hodně nebojácným způsobem. Během úvodních deseti minut kopali pět rohů, byli všude první, byli aktivnější a také nebezpečnější. Tempo hry na Spartě prostě diktovalo Slovácko. „Tušil jsem, že budou pod tlakem, také to tak bylo. Dali jsme jeden gól, pak přišel druhý,“ hodnotil s odstupem zápas, stoper Patrik Šimko. Rodák z Kanaša u Prešova odehrál za šest let v dresu Slovácka nejvydařenější utkání. ¨

Souhlasíte s tím, že to byl váš nejlepší zápas v dresu Slovácka?

Nad tím jsem se nijak nezamýšlel. Z těch vydařených zápasů tam byla ještě domácí výhra proti Spartě, remizovali jsme několikrát s Plzní – to byly také vydařené zápasy. Je pravda, že na Letné jsem stejně jako Slovácko nikdy nevyhrál, takže asi to byl ten nejvydařenější zápas.

Z celého kádru na Spartě vyhrál jedině Milan Petržela. Věděli jste o tom?

Ano, mluvil o tom, věděl jaké to je. Po zápase jsme to věděli všichni, užívali jsme si to, byli jsme v euforii.

Proč jste podle vás poprvé v historii klubu na Spartě vyhráli?

Byli jsme výborně připravení po taktické stránce. Po fyzické jsme ten zápas uběhali a nakonec i ubojovali. Sparta údajně věděla, co budeme hrát, i přesto jsme ji porazili. Myslím, že domácí nebyli až tak připravení, jak si mysleli.

V prvních deseti minutách jste kopali pět rohů. Cítil jste, že by se z Letné dalo něco odvést?

Co pamatuji, tak jsme na Spartě vždycky do nějaké dvacáté minuty prohrávali o dvě nebo o tři branky. V neděli to byl jiný zápas. Začali jsme velmi aktivně, tušil jsem, že se jim bude špatně hrát, když budou pod tlakem, také to tak bylo. Dali jsme jeden gól, pak přišel druhý, soupeř byl nervózní. Bojovali jsme jeden za druhého, bojovali jsme jako tým a dokázali jsme dvougólový náskok závěru ubránit.

Kde se vzala v týmu ta ofenzivní síla? Kde se vzala ta odvaha hrát aktivně dopředu?

Navázali jsme na výsledky v přípravě. Odehráli jsme dobré zápasy proti týmům, které byli mistři svých zemí (Sarajevo a Maribor). Byli jsme v těch zápasech aktivní a soupeře jsme téměř do ničeho nepouštěli.

Zápas hrál před návštěvou bezmála patnácti tisíc diváků. Jak se vám zamlouvala atmosféra?

Byla skvělá, už když jsme nastupovali a slyšeli ty sparťanské chorály, tak jsem cítil, že to bude velký zápas. Sparta je pro mě největší klub v Česku.

Jaká měla výhra na Spartě ohlas na vašem rodném Slovensku?

Super, tolik zpráv jsem ještě po žádném zápase nedostal. Psali rodiče, kamarádi a spousta dalších známých.

Dostalo mužstvo od trenéra Svědíka nějakou odměnu? Třeba den volna?

Okamžitě po zápase jsme skandovali, aby nám dal trenér volno, ale on říkal, že ani náhodu, že se musíme připravit na další zápas. V pondělí ráno byl normálně trénink, sraz byl ráno v osm hodin, abychom vyběhali únavu. V úterý se zápas ještě rozebíral u videa a od středy už jela příprava na Budějovice.

Budějovice jako nováček doma v úvodním kole prohrály s Opavou, jaký čekáte zítra zápas?

Ohlasy byly takové, že Budějovice se neměly za co stydět. My hrajeme doma, potřebujeme zápas ubojovat a zvládnout.

Myslíte, že by po euforii po Spartě mohlo hrozit podcenění nováčka?

Od nové sezony jsme doma dlouho neprohráli a vybudovali si v Hradišti docela nedobytnou pevnost. Pochybuji, že ten zápas podceníme, trenér to ani nedovolí. Je takový, že dbá na to, abychom to měli v hlavách nastavené na výhru, k tomu ještě hrajeme doma.

Mimo brankáře jste na Spartě nastoupili všichni ostřílení hráči v nejlepším fotbalovém věku. Jak zkušené mužstvo má aktuální sezoně Slovácko?

Přišli k nám ještě zkušení hráči Milan Petržela a Pavel Dvořák. Milan odehrál na Spartě hodinu, ale podal neskutečný výkon, vůbec bych neřekl, že má šestatřicet let. Dodal nám hodně sebevědomí, V útočné fázi máme zkušených hráče, Kalabišku s Navrcem (Navrátilem). Řekl bych, že máme zkušený mančaft.

Budete se v letošní sezoně ohybovat v klidném středu tabulky?

Doufám, že ano. Přáli bychom hrát do osmého, nebo nejhůř do desátého místa, ale liga teprve začala, na prognózy je brzy.

Před sezonou jste podepsal novou dvouletou smlouvu. Bylo to na popud trenéra?

Pod trenérem Kordulou jsem moc nehrával a chtěl jsem změnu. Mluvil jsem o tom s trenérem Svědíkem, že ve Slovácku nevidím budoucnost. Řekl, že mám ještě makat, že se může všechno otočit. Chtěl, abych tady zůstal a neřešil další nabídky.

Zatím hrajete…

Ano, už v závěru uplynulého ročníku jsem odehrál skoro celou nadstavbu. Jsem v Hradišti šest let a jsem tady spokojený. Přišel nový trenér, je to nový impulz a nová naděj, že budu pravidelně hrávat.

Před časem měl o vás zájem Ružomberok. Proč to nakonec nedopadlo?

Je pravda, že tam něco bylo, ale nakonec to nějakým způsobem uhaslo.

Pocházíte z východního Slovenska. Ve Slovácku jste šest let. Už se cítíte jako Moravák?

Ano, jsem tady tolik roků, že už jsem si tady hodně zvykl. Manželka pracuje v nemocnici a je tady také spokojená. Je to velmi pěkná oblast. Už si ani nedokáži představit, že bych se vrátil do Prešova.