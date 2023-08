Chtějí navázat na úvodní dva zápasy, potvrdit dobrý start do sezony a udržet dosavadní neporazitelnost. Fotbalisté Slovácka se ve FORTUNA:LIZE představí zase před vlastním publikem. Ve 3. kole vyzvou Sigmu Olomouc.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) se ve 3. kole nadstavby FORTUNA:LIGY utkali doma s Olomoucí. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

A stejně jako s Českými Budějovicemi a v Ostravě u toho zřejmě ještě nebude hlavní kouč Martin Svědík, který má zdravotní problémy.

Slovácko se však může opřít o statistiky. Proti Olomouci se jí v lize daří. Se Sigmou neprohrálo devětkrát za sebou a pozitivní sérii chce protáhnout i v sobotu. Jednoduché to ale stejně jako v předcházejících duelech mít rozhodně nebude.

„Určitě to bude zajímavé utkání,“ předpokládá nový asistent trenéra Slovácka Tomáš Palinek.

Realizační tým uherskohradišťského celku doplnil letos v létě, těsně před odjezdem na herní kemp do Rakouska.

„Bylo to pro mě nečekané, ale na každém tréninku jsem se snažil pracovat na sto procent. Jsem rád za šanci, kterou jsem dostal,“ říká vděčně Palinek.

Ve Slovácku se potkal se svým tátou Janem, někdejším vynikajícím obráncem.

Nejen díky otci ale nešel do neznámého prostředí. „V Uherském Hradišti jsem strávil sedm let,“ připomíná.

Sigma? Bude to boj o každý balon, říká Daníček. Na stoperovi se mu hraje dobře

Před aktivním hraním ovšem upřednostnil trénování. První šanci dostal právě na Hané. V Olomouci působil šest let. Ve vyhlášené akademii prošel mládeží, skončil až u béčka mužů, se kterým postoupil z MSFL do druhé ligy.

„Na Sigmu vzpomínám jenom v tom nejlepším, ale nyní jsem na Slovácku. Chceme zápas zvládnout a zvítězit,“ říká.

Naposledy byl Palinek v Jihlavě. Na Vysočině dělal asistenta kouči Smetanovi, brzy však byli odvoláni.

Moravští rivalové jdou do utkání ve slušném rozpoložení, v dobré náladě. Kadlec a spol. dvakrát za sebou bodovali, bezbrankovou remízu v Ostravě brali. „Ale samozřejmě se z utkání dalo vytěžit víc,“ ví dobře nejen Palinek mladší.

Hanáci zase zdolali Karvinou 3:1, když předtím padli na Spartě 0:2. „Sigma sice první zápas prohrála, zápas ale z její strany nebyl úplně špatný. Doma už to zvládli daleko lépe, výsledkově úvodní nezdar odčinili. Kromě tří branek si vypracovali spoustu šancí,“ uvedl.

Slovácko se v týdnu na Hanáky důkladně chystalo. „Sigma během utkání reaguje na soupeře, mění rozestavení, Dokáže hrát na tři i čtyři obránce. Síla Olomouce je v aktivní hře, vysokém napadání. Hraje i na riziko, rychle dopředu,“ upozorňuje Palinek.

Laštůvka? Tleskal jsem mu, ale na můj vkus trval ceremoniál déle, říká Holzer

Hostující útočník Lukáš Juliš očekává těžký a vyrovnaný duel. „Na Slovácku jsem snad nikdy nehrál jednoduchý zápas, přesto věřím, že jsme připravení a že to tam zvládneme,“ přeje si zkušený forvard.

Podle bývalého hráče Sparty hraje loňský vítěz MOL Cupu nepříjemný fotbal.

„Slovácko je hodně kompaktní tým, vede ho dobrý trenér. Ví, co má hrát. Mají dobré střeďáky, třeba Havlíka. Jejich největší zbraň je určitě to, že jsou spolu dlouho, ale my máme taky svoje zbraně,“ varuje protivníka Juliš.

Oba týmy se v minulém ročníku probojovaly do skupiny o titul, na poháry ale nedosáhly, když jim čtvrt místo vyfoukla Bohemka.

Hanáci i v letošní sezoně chtějí zabojovat o první šestku. Kádr mají téměř stejný jako na jaře.

Do Slavie sice odešel nejlepší hráč a střelec týmu Mojmír Chytil, ale v Olomouci za něj našli náhradu v Lukáši Julišovi.

Slovácko nevyužilo šance ani krátkou přesilovku, s Baníkem hrálo bez branek

Ze Sparty získala Sigma na přestup i Jana Fortelného, který na Hané na jaře hostoval. Z Jihlavy přichází krajní bek Vojtěch Křišťál.

Klub opustili mimo jiné středoví hráči Florent Poulolo (Mladá Boleslav) a Lukáš Greššák (Košice), na hostování do Pardubic zamířil Jakub Matoušek.

„Chceme samozřejmě navázat na loňské výsledky a uhájit pozici v elitní šestce. K evropským pohárům se neupínáme, protože adeptů na ně bude letos více. Pro mě bude podstatné, abychom se posunuli výš z hlediska kvality hry. Pokud se to podaří, přijdou i výsledky a ty se promítnou do umístění," uvedl před sezonou kouč Sigmy Václav Jílek.