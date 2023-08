Čtyři body ze dvou zápasů – to je dosavadní bilance fotbalistů Slovácka. Vlastimil Daníček nesmutní ani nejásá. „Chtěli jsme dvě výhry a šest bodů, ale bereme i ty čtyři. Máme se od čeho odrazit,“ hodnotí zisk z úvodu soutěže.

Fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček (v modrém dresu) při zápase s Baníkem Ostrava. | Foto: 1. FC Slovácko

Další tři body si může Slovácko připsat v sobotu proti olomoucké Sigmě.

Hanáci jsou na osmém místě tabulky, od soupeře je dělí jeden bod.

Z posledních deseti vzájemných zápasů skončilo hned sedm remízou a ve třech zvítězilo Slovácko.

„Bude to hodně vyrovnaný zápas. Myslím si, že tomu napovídají i předešlé výsledky. Je to o tom, že jejich filozofie je podobá té naší. Bude to boj, bude rozhodovat každý balon,“ předpokládá Daníček.

„Sigma má silný kádr, který je výborně poskládaný. Jsou spolu už delší dobu, takže ta sehranost je tam veliká. Očekávám těžký zápas,“ přidává.

Daníček, který před pár dny oslavil dvaatřicáté narozeniny, bere z domácího utkání jedině výhru.

„Bod nám nestačí. Hrajeme před našimi fanoušky, chceme vyhrát. Věřím, že je odměníme nějakým gólem a po zápase si společně zazpíváme. Chtěl bych fanouškům poděkovat za podporu v prvním domácím zápase. Byli hodně slyšet i v Ostravě,“ chválí příznivce. K oslavě výhry společně s fanoušky scházelo v uplynulém kole málo.

Remíza? Zklamání to není, říká Baránek. Místo spánku nachodil pět kilometrů

Slovácko bylo proti Baníku (0:0), hlavně v první půlce, lepším týmem. Během první půlhodinky si vypravovalo několik gólových příležitostí. Podle Daníčka rozhodl o osudu zápasu jeho úvod.

„Prvních třicet minut jsme měli hodně dobrých, hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Bohužel, branku jsme nedali – to rozhodlo o tom, že jsme získali jenom bod,“ míní.

Deset minut před koncem dostal ostravský Bitri po faulu na Jurošku červenou kartu.

Domácí hráč fauloval ještě před vápnem, k penaltě to bylo daleko. „Pokud by byla, tak bych na ni šel. Na první dobrou jsem viděl, že ten zákrok byl před vápnem,“ říká Daníček, který proměnil všech šestnáct penalt.

Stoper Slovácka také kvitoval Almásiho minely v závěru zápasu.

„Ta jeho hlavička byl asi pro naši defenzívu nejtěžší moment. Dobře si mě odstrčil, v té chvíli mně hodně zatrnulo.“

Defenzivní hráč Slovácka nastupoval v uplynulé sezoně na pozici šestky. Hráče, který je před stoperskou pozicí. V letošním ročníku se posunul dozadu.

Jak je s novou pozicí spokojený? „Hraje se mi tam dobře, mám všechno před sebou,“ dodává.