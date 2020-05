První část nucené přestávky strávil doma - v Mladé Boleslavi. S manželkou se připravoval v rodinném fitku a vyhlížel obnovení přípravy.

„Před pandemií jsem se cítil každou minutou a každým tréninkem líp, už se blížil čas, kdy bych mohl nastoupit v zápase od začátku. Bohužel přišel kovit a všechno přibrzdil,“ posteskl si v druhém týdnu obnovené přípravy hráč pražské Sparty, který je v Uherském Hradišti na hostování.

Přestávku jste strávil doma?

Když se zrušil zápas proti Olomouci, tak jsem odjel za ženou domů, do Mladé Boleslavi. První tři týdny jsem strávil doma a plnil individuální plán od trenéra. Čekal jsem na obnovení přípravy.

Ta začala v uplynulém týdnu. Trénink byl ale omezený, museli jste dodržovat rozestupy. Tento týden už to bylo zase víc uvolněno. Bylo to v přípravě znát?

Změnilo se to. Byli jsme víc s míčem, hráli jsme jakési modelové utkání, devět na devět. Byly tam už nějaké menší kontakty. Počítáme s variantou, že liga začne 25. května. Co si budeme povídat, je to za chvilku. Je načase, aby už došlo k normální přípravě, včetně kontaktů a osobních soubojů.

Je to v této fázi pořád taková kondiční příprava?

Musím říct, že jsem kondiční přípravu ve Slovácku nezažil. Přišel jsem až na herní část. Tento týden byl docela fyzicky náročný, ale kluci říkali, že v zimě to bylo ještě daleko horší. Žádná sranda to není, ale věřím, že za chviličku z toho budeme těžit.

Je to víc o míči?

Určitě, ale není to ještě jako klasický trénink v sezoně. Je to trošku jiné, je tam hodně balonu, není tam tolik kilometrů.

Na trénink musíte jezdit individuálně. Hodně vám schází zázemí stadionu?

Jezdím s Míšou Kadlecem, má to po cestě, tak mě vždycky nabere. Co se týká zázemí, tak vířivka, sauna, masáže, to všechno k regeneraci prostě patří a určitě nám schází.

Příští týden se mají uvolnit další sportovní akce. Už máte ve výhledu přípravný zápas?

Jestli ta možnost bude, tak věřím, že vedení klubu bude reagovat. My ještě žádné informace nemáme, ale asi je v nejbližší době dostaneme. Jít do ligového zápasu bez přáteláku by byla blbost.

Jak to vidíte osobně. Věříte, že se odehraje všechno, včetně nadstavby?

Měli bychom se to dozvědět příští týden od ligového zasedání. Můj názor je, že se dohrají všechny zápasy, tedy i nadstavba.

Jste ve Slovácku na hostování, které by vám mělo skončit 30. června. Jak moc přerušení ligy narušilo vaše plány?

Určitě to moje plány ovlivnilo. Měl jsem po operaci kolena. Chtěl jsem mít zápasové vytížení, které bych ve Spartě neměl, také proto jsem odešel do Slovácka. Měl jsem také fyzický deficit, nenasakoval jsem do zápasů od začátku. Cítil jsem se každou minutou a každým tréninkem líp, už se blížil čas, kdy bych mohl nastoupit v zápase od začátku. Bohužel přišel kovit a přibrzdil to. Pro mě to není nic příjemného.

Prodlouží se vaše hostování?

Jak se sezona rozehraje, tak ji určitě dohraji ve Slovácku. Rozhodně se nebudu koncem června vracet do Sparty. Věřím, že za nějakých jedenáct zápasů, která nás ještě čekají, toho odehraji co nejvíc.

Když jste přišel na Slovácko, tak jste prozradil, že vaše žena má fitcentrum…

Její mamka vlastní v Mladé Boleslavi fitko. Manželka jí pomáhá, dělá tam lektorku. Má to všechno na starosti, bez ní by se to tam v uvozovkách neobešlo. Hodně tím žije, je tam docela pracovně vytížená.

Takže o korovirové pauze bylo fit centrum zavřené a vy jste se tam mohl v klidu připravovat?

To není úplně klasické fit centrum, kde je různé posilování a zvedání. Tady jsou sály, kde se konají kruhové tréninky, ale je pravda, že muselo být taky zavřeno, tak jako všude. V přípravě jsem to se ženou využil, chodili jsme tam se ženou sami dva (kruhový trénink je založený na rychlém střídání několika stanovišť nebo různých cviků na předem určené partie. Trénink je určen na zvýšení kondice jedince než na budování svalové hmoty, je proto vhodný jako doplněk k jiným sportům).

Všechno se rozvolňuje. Vaše fitko už jede?

Jede, vlastně už od minulého pondělí. Sice bez sprch a zázemí, ale jede. Momentálně už jedou v normálnějším režimu. Bylo dlouho zavřeno, těšili se, až to znovu otevřou. Lidi nezastaví ani roušky - mají plno.