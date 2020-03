„Samozřejmě je to naprd,“ ví obránce moravského klubu Petr Reinberk.

Zkušený krajní bek situaci společně s dalšími spoluhráči bedlivě monitoroval. „S kluky jsme sledovali, jak jednání dopadnou,“ přiznává.

Konečný verdikt bezpečnostní rady státu nakonec přijal se smíšenými pocity. „Na jednu stranu je dobře, že se nebude hrát bez diváků, na druhé straně je to velká komplikace. Pokud bude sezona pokračovat, bude program zhuštěný a hrát se bude snad každou středu,“ očekává.

Zákaz sportovních akcí přesahující ve stejný čas třicet osob platí od pátečního rána, zavřená jsou všechna sportoviště. Hráči Slovácka zatím nevědí, jaký program budou v nejbližších dnech mít.

„S kluky jsme si na psali. Měli bychom se sejít v pátek ráno na stadionu. Uvidíme, jak to všechno dopoledne,“ uvedl Reinberk.

Vláda v Česku zpřísněná opatření zavedla ve čtvrtek odpoledne. Vedení Ligové fotbalové asociace další plán nemá.

„Osobně bych to chtěl dohrát, klidně i bez fanoušků. I když vím, že bez nich to nebude ono. Ale to by byla lepší varianta než soutěž ukončit,“ myslí si obránce, který v květnu slaví jednatřicáté narozeniny.

Otázkou je, zda liga předčasně neskončí stejně jako všechny hokejové soutěže. „Doufám, že tato situace nenastane a že se zápasy nějakým způsobem odehrají,“ přeje si Reinberk.

Kromě Česka byly ligové fotbalové soutěže přerušeny také v Itálii, ve Španělsku, v Nizozemsku, v Portugalsku, v Rumunsku, v Norsku, v Dánsku nebo v Americe.

HOFMANN: HLAVNĚ ŽE SE NEHRAJE BEZ DIVÁKŮ

Odložení zápasů nevadí stoperovi Slovácka Stanislavu Hofmannovi. Zkušený zadák je hlavně rád, že se nehraje bez diváků.

„Chápu, že se něco muselo udělat. Hrát před prázdnými tribunami není pro nikoho příjemné. Situace se ale ještě může změnit a fanoušci už třeba za pár týdnů mohou být na stadionu. Ale je jasné, že to bude těžké,“ uvědomuje si odchovanec Mostu.

Názory na odložení či přerušení ligy se v kabině Slovácka různily.

„Někteří kluci to chtěli odehrát, aby to pak nebylo vložené v týdnu. To by těch zápasů bylo moc,“ uvědomuje si také Hofmann.

Koronovaris, který se rychle šíří po celém světě, je velkým tématem i mezi fotbalisty Slovácka.

„Je to stejné jako všude. Máme v kabině puštěnou televizi, situaci sledujeme. Co kde a kdo a kolik lidí je nakažených. Vnímáme to všichni, stejně jako celá republika,“ dodává Hofmann.