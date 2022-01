Ligová generálka nedopadla moc dobře. Jaké je vaše hodnocení?

Zápas se mi nehodnotí moc pozitivně, prohráli jsme 3:1. Soupeř dal ještě tyčku, rozhodčí mu jednu branku neuznal, takže se asi lepší popasovali s terénem. Hřiště bylo užší, balon pořád skákal, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Šancí jsme měli málo, spíš to byly takové náznaky.

Úvod přitom patřil vám. Soupeře jste opticky zatlačili.

Jasně, ale inkasovali jsme hned z jejich první šance. To vlastně ani nebyla šance. Přímo z rohu to soupeř zatočil do branky, takže takový smolný gól. Pak se vždycky hraje hůř, soupeř je na koni a víc si dovolí. Vyrovnali jsme z penalty, ale pak jsme rychle dostali další dvě branky. Špatně se na tom terénu kombinovalo, ale asi jsme na zvrat neměli. Ani psychicky ani fyzicky.

Pojďme k přípravným zápasům na soustředění. Jedna remíza, dvě prohry. Naznačuje to něco?

Doufám, že nic. Naznačuje to, že musíme zlepšit defenzívu, dvakrát jsme dostali tři branky. To se určitě nebude líbit trenérovi, ale nelíbí se to ani nám. Musíme prostě zlepšit organizaci v obranné fázi.

V pátek jste zakončili herní soustředění. Jaký máte program do prvního jarního zápasu?

V sobotu máme trénink na hodinky. Neděle a pondělí je volno, pak klasický předzápasový týden.

Bylo těch deset dnů dlouhých?

Každý už se těší domů po tom pátém šestém dnu. Je to všechno každý den stejné. Trénink, odpočinek, jídlo – je to takový stereotyp. Zvlášť my starší už to hůř překonáváme. Když má člověk rodinu, tak je to pro něho ještě delší.

Ještě pořád není jasno o setrvání Václava Jurečky. Neznervózňuje to mužstvo? Bavíte se o tom?

Už ani ne. Už toho bylo napsáno dost. Trenér nám k tomu něco řekl. Taky by chtěl, aby se to už konečně vyřešilo, aby to nemělo nějaký negativní dopad na mužstvo. Osobně už to nevnímám, už jsem na to i zapomněl. Buď zůstane, nebo ne, to se nedá nic dělat. Přijde k nám nějaký jiný útočník, budeme si muset poradit.

Nastoupil jste ve všech přípravných zápasech. Cítíte pro první jarní odvety jistotu sestavy?

To nemůžu říct, zvlášť po tom dnešním výsledku. Uvidíme, jak to bude za týden proti Pardubicím.

Sledoval jste prvního jarního soupeře? Co čekáte od Pardubic?

Přiznám se, že nesledoval. Neznám ani jejich výsledky v přípravných zápasech. Vím, že hrají agresivní a běhavý fotbal, proti nim se hraje vždycky těžce. Nejsou tam takoví fotbalisté jako ve Spartě nebo ve Slavii, ale nahrazují to bojovností.

Jste na čtvrtém místě tabulky. Dá se předpokládat, že budete chtít pozice udržet. Je to tak?

Chceme se udržet v první šestce. Osobně chci na jaře zůstat hlavně zdravý a pravidelně nastupovat.