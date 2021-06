Pod náročným trenérem Svědíkem chce znovu nakopnout, oživit kariéru jako před rokem a půl a mužstvu pomoct nejen v české nejvyšší soutěži, ale i v Evropské konferenční lize, kam se regionální klub historickým čtvrtým kvalifikoval.

„Už dříve, když jsem tu byl, jsme měli našlápnuto dobře, pak to nějak nedopadlo. Kluci však v minulé sezoně odvedli skvělou práci. Díky ní se zaslouženě dostali do pohárů,“ říká třiadvacetiletý forvard.

Odchovanec Baníku už jako soupeř vnímal rapidní zlepšení Slovácka, které Ostravu v loňském ročníku dvakrát porazilo shodně 2:1. „Bylo vidět, že jsou kluci fyzicky velmi dobře připravení. Hráli náročný běhavý fotbal. Posun tam je patrný,“ uvedl.

Naopak Šašinka za sebou nemá příliš povedený ročník. Poctivý fotbalista nastoupil ve FORTUNA:LIZE ve 26 duelech, ve kterých vstřelil jediný gól. Dvanáctkrát hrál od začátku, jinak spíše střídal. „Šancí jsem dostal dost, bohužel to nevyšlo,“ povzdechl si.

Jelikož se v rodném městě a mateřském klubu soužil, byl rád za nabídku konkurenčního Slovácka. „Pět kol před koncem mi volal Šumi (Šumulikoski – pozn. red.). Ptal se mě, jak vypadám, jestli bych se chtěl vrátit. Já jsem se tomu nebránil. Proto jsem rád, že to takto dopadlo,“ přiznává.

Šašinka přišel do Slovácko na roční hostování s opcí. V Uherském Hradišti chce navázat na podzim 2019, kdy v 16 ligových zápasech zaznamenal 5 branek, což je polovina všech jeho ligových gólů. Bylo to jeho nejúspěšnější období. Dařilo se mu nejen střelecky, ale i herně.

„Pro mě to určitě byl výborný půlrok. Byla škoda, že jsem se tak brzy vracel do Ostravy. Sezonu jsem měl dobře rozehranou. Teď už je to ale jedno. Jsem rád, že jsem zpátky. Teď chci podávat ještě lepší výkony než předtím,“ prohlásil.

Fanoušci věří, že by mohl nahradit kanonýra Klimenta. Nejlepší střelec týmu totiž neprodloužil v klubu smlouvu a zamířil do Polska, kde se dohodl s Wislou Krakow.

Šašinka se srovnání se známějším kolegou nebrání. „To je tak vždycky. Jsem útočník, který by měl dávat góly,“ ví dobře.

S trenérem Svědíkem se o své roli ještě nebavil. Místo v sestavě jisté nemá. „Záleží, jak budu hrát přátelácích,“ uvědomuje si.