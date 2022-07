Odchovanec ostravského Baníku odehrál poslední ligový zápas 2. 4. proti olomoucké Sigmě. Od té doby ho provázelo zranění. Do pořádného zápřahu se dostal až v posledních dnech. Zatím dohání tréninkové manko. Téměř dva měsíce byl mimo tréninkovou a zápasovou zátěž.

„Ještě je to s fyzičkou horší – dva měsíce jsem nehrál. Pomalu se dostávám do tempa, ale ještě to není ono. Musím se dostat do optimální pohody,“ dobře ví Šašinka a připomíná svoje zranění.

„Natrhnul jsem si zadní sval, který jsem si léčil víc jako měsíc. Když už se to zdálo v pořádku a vracel jsem se do tréninku, tak jsem dostal zánět achilovky. To mě bolelo ještě týden před přípravou. Šel jsem na injekci, zatím to drží, takže dobrý,“ pochvaluje si.

V ofenzívě Slovácka odehrál Ondřej Šašinka první poločas s novým parťákem. Několikrát si balon narazil s Patrikem Brandnerem. Jak si rozuměli?

„Myslím, že všichni, co přišli, tak do týmu zapadají. Příprava je o tom, aby si noví hráči zvykli na systém, který hrajeme. Pro mě je to zatím těžké, cítím, že každý den je hodně náročný. Musím si na tu zátěž zvyknout,“ říká ofenzivní hráč Slovácka, který po celodenním dešti pochválil na staroměstském Širůchu terén. „Trávníkáři se o terén dobře postarali. Trochu vody bylo v malém vápně, ale to se vymetlo.“

Ještě ve druhém přípravném zápase nebylo o Ondřeji Šašinkovi jasno. Aktuálně už je jisté, že kmenový hráč ostravského Baníku se domluvil na dalším pokračování ve Slovácku. „Mám tady roční hostování s opcí a jsem za to rád,“ řekl na závěr.