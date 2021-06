„Je to nastavené tak, že zůstávám. Bavili jsme se o tom. Nevím, co by muselo přijít za nabídku, abych odešel. Strašně moc se těším na příští sezonu, která bude výjimečná. Evropská konferenční liga je nová soutěž, chceme se probojovat do skupiny,“ prohlásil odhodlaně odchovanec Slovácka po krajském derby.

Sezonu jste zakončili výhrou v derby. Výkon až tak přesvědčivý nebyl. Souhlasíte?

Z naší strany to nebyl úplně nejlepší zápase, ale výhry si ceníme.

Ceníte si ji o to víc, že jste dal vítězný gól?

To není až tak podstatné. Důležité je, že jsem pomohl týmu, že jsme zápas překlopili na naší stranu. Moc nám to nešlo fotbalově, ale v závěru jsme dali druhou branku, takže je jedno, jestli jsem dal gól. Na druhou stranu si toho cením, v derby je to specifické.

Jak se těšíte na Evropskou konferenční ligu UEFA?

Je to nová soutěž, těším se. Chceme se probojovat do skupiny, chceme zviditelnit klub a kraj. Chceme zviditelnit nás všechny. Doufám, že budeme konkurence schopní a dokážeme, že postup do pohárů nebyla náhoda.

Už jste studoval, který tým vás může čekat v pohárech?

To vůbec netuším. Asi si nemůžeme moc vybírat – tam nebude slabých soupeřů. Kdo se dostane do pohárů, tak má dostatečnou kvalitu. Ať už to bude kdokoliv, tak to bude pro klub sláva, my budeme dělat všechno pro to, abychom se dostali do skupiny.

V lize jste druhý v počtu přihrávek na gól a šestý v celkové produktivitě. Jak si toho ceníte?

Moc. V naší lize je neskutečný počet kvalitních hráčů. Tuhle sezonu mně to vyletělo. Je to tak, jak jsem si vždycky přál – co nejvíce pomáhat týmu. Ty góly a asistence se z mojí pozice čekají, pokud bych je nedával, tak by bylo něco špatně. Jsem hodně rád, že jsem tak nahoře, pomohlo to týmu. Všichni jsme zažili krásnou sezonu. Vlasta Daníček dal hodně gólů, Honza Kliment, Havlas (Marek Havlík) má také hodně asistencí. Myslím, že je to tím, jakým stylem jsme hráli.

Máte lepší čísla než bratr Michal, kterého reprezentační trenér Šilhavý povolal dodatečně na Euro. Nespletl se? Neměl volat vás?

Ještě jsem se do mobilu nedíval. (úsměv) Ne, dělám si srandu, neporovnávám se s bráchou. Myslím, že jsme malinko jiné typy. Jsem rád, že se v poslední době začal prosazovat. Euro mu strašně přeju, věřím, že se prosadí. Doufám, že v PSV zpozorní a vezmou ho zpátky.

Chtěl byste se bratrem setkat v jednom reprezentačním týmu?

Jsem hlavně rád, že tam brácha je. Osobně budu dělat všechno pro to, abych se tam jednou také ukázal.

Od neděle máte čtrnáctidenní dovolenou. Jste rád?

Určitě. Byla to dlouhá sezona. O to víc jsem rád, že jsme ji zvládli. Teď bude potřeba fotbal na pár dní vyhodit z hlavy.