ROZHOVOR / Druhé herní soustředění Slovácka v tureckém Beleku jde do finále. Zítra čeká na svěřence trenéra Martina Svědíka ligová generálka proti japonskému klubu Shonan Bellmare. Ofenzivní záložník Lukáš Sadílek zatím nastoupil ve všech zápasech zimní přípravy.

Lukáš Sadílek | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Závěr podzimu většinou strávil na lavičce náhradníků. O tom, zda mu zimní příprava pomůže znovu do základu, nechtěl osm dnů před ostrým startem FORTUNA: LIGY příliš spekulovat. „Nikdo není rád, když není v základní sestavě. Je tu zdravá konkurence, budu rád v lize za každou příležitost,“ říká rodák z Uherského Ostrohu.

Blíží se start prvního jarního zápasu. Je cítit na soustředění z úvodu ligy nějaká nervozita?

To určitě ne. Máme to takto nastaveno delší dobu, všichni jsou na to už zvyklý.

V závěru podzimu jste vypadl ze sestavy. Cíl pro jaro máte tedy jasný, že?

Určitě bych se chtěl znovu probojovat do základu. Nikdo není rad, když sedí na lavce. Ve Slovácku je aktuálně zdravá konkurence, hrát by chtěl každý. Osobně budu rád za každou příležitost.

Slovácko je v Turecku na druhém soustředění. Jak moc je odlišné od toho prvního?

Je určitě odlišné. Jsme v jiné fázi přípravy, první soustředění bylo fyzicky obrovsky náročné, každý večer jsme byli rádi, že si můžeme už jít lehnout. Aktuálně je ta náplň trošku jiná, tréninků je trošku míň, ale pořád na sobě pracujeme. Chceme se kvalitně připravit na ligu.

V prvním zápase proti srbskému Dynamu Vranje se zrodila divoká remíza 4:4. Jaký to byl zápas?

Je pravda, že to byl hodně divoký zápas. Dali jsme sice čtyři góly, což je pozitivní, ale zase čtyři dostali a všechny po našich chybách. Soupeř čekal jen na naše ztráty a vyrážel do protiútoků, my jsme jim bohužel takové šance nabídli a oni prakticky ze všeho dali branku.

Vy jste vstřelil třetí branku. Je to sice příprava, ale gól potěší. Souhlasíte?

Za gól jsem byl samozřejmě rad, byl můj první v přípravě a je to takové povzbuzení. Jen mě mrzí, že jsme ten zápas nezvládli vítězně. Zaslouženě jsme vyhráli až s dánským Randers. Do defenzívy jsme jim nic nedovolili a v útoku jsme si vysokým presinkem vytvářeli zajímavé příležitosti.

První prohra (1:2) přišla až v šestém zápase proti vicemistru Běloruska. Byl soupeř lepší?

Byl to hlavně těžký zápas s těžkým soupeřem, který jsme si bohužel prohráli vlastními chybami. Musím říct, že za druhý gól soupeře jsem mohl já, stálo nás to lepší výsledek. V závěru jsme ještě bojovali, ale bohužel, alespoň vyrovnat se nám nepodařilo.