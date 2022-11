„Samozřejmě je to super. Asi jsem si to nemohl lépe představit, ale bylo to pro mě těžké,“ přiznal v pozápasovém televizním rozhovoru pro O2 TV Sport.

„Ve Slovácku jsem strávil celou kariéru a teď jsem se mu měl postavit jako soupeř. Byla to taková psychická hra. Já jsem hlavně rád, že jsme to zvládli a vyhráli,“ radoval se.

Vstřelený gól neslavil, zdviženýma rukama se na dálku omlouval nejen bývalým spoluhráčům, ale hlavně fanouškům Slovácka, mezi kterými má spoustu přátel.

„Jsem hodně emotivní člověk. Góly obvykle hodně slavím, ale teď jsem musel potlačit radost, protože ke Slovácku chovám velkou úctu. Vážím si každého člověka v klubu,“ prohlásil.

Z branky i jasné výhry 4:0 měl velkou radost, zároveň mu ale bylo spoluhráčů líto. Hned po zápase za nimi neběžel. „Kluci teď po zápase asi nejsou v ideálním rozložení, nechám je raději být. Snad se potkáme v kabině nebo až po sezoně, kdy pojedu do Uherského Hradiště, kde si o tom promluvíme víc,“ plánuje.

Sparťanští fotbalisté potvrdili víkendový triumf z Plzně, Slovácko přehráli překvapivě vysoko 4:0 a pojistili si třetí příčku.

„Nevím, jestli to tentokrát bylo úplně s lehkostí, ale důležité bylo, že jsme hlavně proměnili šance a vstřelili góly,“ těší Sadílka.

Pražanům pomohla změna rozestavení, ve kterém jinak brání, a hra na tři obránce.

„Řekli jsme si, že klidně necháme soupeře více kombinovat na jeho polovině, že si trochu odpočineme. Je to jiné, než když na protivníka vlétneme od začátku a trochu blázníme. Předtím jsme inkasovali zbytečné góly. Nyní jsem hlavně rád, že se nám teďka podařilo dvakrát vyhrát s nulou. Doufám, že nám to vydrží,“ přeje si rodák z Uherského Ostrohu.

Zatímco Sparťané se na konci podzimu zvedli a částečně odčinili předcházející zaváhání, Moravané po dvou výhrách znovu klopýtli a zůstávají desátí. Na páté Bohemians 1905 ztrácejí jen tři body, tolik ale mají k dobru před čtrnáctými Teplicemi.

„Musíme zvládnout poslední duel s Hradcem,“ ví stoper Slovácka Stanislav Hofmann. Po problémech se zády se dal do kupy, hned zkraje zápasu ale inkasoval tvrdý úder a musel být ošetřován. „Dostal jsem ránu do žebra. Mám je nakopnuté, ale s mými předcházejícími zdravotními problémy to nijak nesouviselo,“ říká mostecký odchovanec.

U postranní čáry se jej na zdraví ptal i kouč Sparty Brian Priske. „Vnímal jsem to. Bylo to příjemné,“ přiznává. „Je vidět, že je to v pohodě chlap,“ míní.

Další příjemné zážitky si ale Moravané z Letné domů neodvezli. Porážka 0:4 je hodně mrzela.

„Bohužel v prvním poločase jsme udělali dvě chyby, které soupeř pokaždé potrestal My jsme hlavně na začátku postrádali sebevědomí, odvahu. I tak jsme ale měli první šanci zápasu my. Kdybych ji proměnil, asi by to vypadalo jinak, protože hned za minutu jsme dostali gól,“ připomíná Sadílkovu úvodní trefu. „Byl to klíčový okamžik zápasu,“ je přesvědčený Hofmann.

Zkušený stoper se v první půle dostal do ještě jedné velké šance, ale po nepřesvědčivém zákroku gólmana Kováře dorážel nad.

„Hráli jsme na tři stopery, takže jsem měl možnost se do vápna dostávat. Dvakrát se to ke mně dostalo, ale k naší smůle jsem to neproměnil, což zápas možná rozhodlo,“ smutní opora Slovácka, které v neděli čeká závěrečný podzimní ligový duel proti Hradci Králové.