Tu druhou dal hodně kuriózním způsobem, spíš se bránil ataku brankáře Karviné a byl z toho pojišťovací gól domácích. „Spíš jsem se kryl, čekal jsem, že brankář hostů do mě naběhne,“ přiznal odchovanec Slovácka, který vstřelil v právě skončené sezoně pět branek.

Trenér byl na mužstvo po uplynulém zápase na Dukle kritický. Udobřili jste si ho výhrou nad Karvinou?

To si zrovna nemyslím, protože zase to nebylo herně dobře. Už o poločase nám říkal, že to není ono. Nechtěl na nás křičet, ale sami jsme věděli, že je to špatné, chtěli jsme to zlepšit. Nevím, jestli to bylo druhou půlku lepší. Možná o maličko jo.

Mohla poklesnout koncentrace. Mohl to být tím, že jste byli zachránění už dvě kola před koncem?

Je pravda, že proti oslabené Karviné jsme nepředvedli moc dobrý fotbal. Bavili jsme se o tom, nechtěli jsme ty zápasy podceňovat. Hrajeme o prémie, o klub. Jsou to zápasy, ve kterých také můžeme něco ukázat. Nezvládli jsme je herně, ale zaplať pánbů alespoň bodově. Chtěli jsme se s fanoušky rozloučit dobrým zápasem, alespoň jsme se loučili výhrou.

Dal jste obě branky, z osobního pohledu tedy můžete být o něco spojenější…

Za branky jsem rád. Dvěma góly jsem pomohl k výhře, ale ten výkon také nebyl bůhvíjaký.

Byly to snadné góly? Poprvé jste mířil do prázdné branky, u druhé branky vás míč trefil.

U druhé branky jsem se spíš kryl. Čekal jsem, že brankář do mě naběhne a trefilo mě to do ruky a byl z toho gól. Dvě branky jsem dal naposledy někdy v dorostu, ale to už je fakt dávno.

V týdnu jste byl na čtvrtfinále hokejového šampionátu. Dokonce vás zabrala televizní kamera. Nabudil vás výkon našich hokejistů?

Ano, byl jsem v Bratislavě. Asi třicet lidí mě psalo, že jsem byl v televizi. Musím říct, že to byl super zážitek a hezký týden.

V nadstavbě jste neprohráli. Jak jste celkově spokojený s celou sezonou?

Musím říct, že s nadstavbou musíme být spojení, až na dva zápasy, které jsme měli herně odehrát líp. Jinak jsme to zvládli s přehledem a zachránili jsme se zaslouženě.

Jste spokojený, jak nakonec dopadla sezona?

Jasně. Moc dobře se to nerozjíždělo, teď ke konci jsme zase neprohráli několik zápasů v řadě. Myslím si, že nakonec jsme ligu uhráli s přehledem.

Jak to je s vámi? Máte ve Slovácku smlouvu?

Mám smlouvu ještě na jednu sezonu. Nemyslím si, že bych někam odcházel. Nikam nemířím.