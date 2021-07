„Samozřejmě mě to štve. Teď už vím, že balon jsem si mohl i zpracovat, ale nepodíval jsem se kolem sebe. Chtěl jsem to zakončit co nejrychleji, ale nesedlo mi to,“ povzdechl si pětadvacetiletý středopolař.

Po zahozené příležitosti si drbal hlavu. „Vím, že toto musí být gól, protože podobných šancí v pohárových utkání moc nebude. Je to moje chyba,“ kál se bezprostředně po čtvrtečním utkání, které fotbalisté Slovácka nezvládli.

Celek z Uherského Hradiště prohrál v úvodním zápase druhého předkola Evropské konferenční ligy v Plovdivu s domácím Lokomotivem 0:1. Vyrovnaný duel v 89. minutě rozsekl bulharský záložník Petar Vitanov.

„Jsme obrovsky zklamaní, protože jak se utkání blížilo ke konci, remíza by pro nás byla dobrá. Bohužel jsem po sérii našich chyb dostali hloupý gól. Je to velká škoda, protože jinak jsme soupeři moc šancí nedarovali. Bylo to vyrovnané utkání, remíza by tomu slušela víc,“ myslí si odchovanec Ostrožské Nové Vsi.

Moravané tak mají před sebou náročnou šichtu. Aby šli dál, musí v domácí odvetě zvítězit minimálně o dvě branky nebo zdolat bulharského protivníka na penalty.

„Pořád je to jenom poločas. Máme před sebou druhé utkání, pořád je to otevřené. Je v našich silách, abychom to otočili a dvojutkání překlopili na naši stranu,“ věří. „Jenom jde o to, abychom začali proměňovat šance,“ přidává.

I když většina hráčů Slovácka startovala na evropské scéně poprvé, podle Sadílka nehrála nervozita žádnou roli. „Spíš jsme se všichni na utkání strašně těšili,“ říká.

Premiéra v Konferenční lize mu ale pořádně zhořkla. „Je škoda, že to takto dopadne a dostaneme gól v poslední minutě,“ smutní. „Kdyby to skončilo remízou, nálada by byla jiná,“ ví dobře.

Sám se stejně jako třeba Marek Havlík do hry příliš nedostal. „Z naší strany tam byly spíš překopnuté balony,“ uvedl.

Sadílek po utkání ocenil i výkon bulharského vicemistra, přirovnávat k žádnému českému týmu ho ale nechtěl. „To bych neřešil. Ale jiné je to v tom, že to je dvojutkání, není to o jednom zápase. Plovdiv však prokázal velkou kvalitu,“ říká.

Domácí hrozili hlavně po rychlých protiútocích. Moravany zlobil hlavně kapitán Iliev, nebezpečný byl i Ruane či Salinas. „My jsme si na to dávali pozor, přesto v druhé půli z toho měli jednu šanci. Jinak spíš spoléhali na nakopávané balony. Jejich útočník hodně balonů uhrál,“ pronesl.

„Jinak utkání bylo hodně vyrovnané. Nebylo to až tolik o fotbale, jako spíš o soubojích. Bohužel my jsme šance nevyužili, kdežto domácí nám dali z jedné gól, i když to byla střela a ne šance,“ doplnil zklamaně.

Fotbalisté Slovácka musí na smolnou pohárovou porážku rychle zapomenout, neboť už v neděli je čeká ostrá ligová premiéra na hřišti v Liberci.

„Nemáme s tím moc zkušeností, ale asi je to jedno. Chceme zápasy zvládat a do ligy vstoupit vítězně. Potřebujeme se naladit na domácí odvetu s Plovdivem,“ dodal Sadílek.