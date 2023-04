ROZHOVOR/ Chlubí se nepropustnou defenzivou, ale útok mají skoro nejhorší v lize. Fotbalisté Slovácka v letošním ročníku FORTUNA:LIGY stejně jako Hradec Králové a Teplice nastříleli pouhých třicet branek, hůře jsou nyní na tom jenom České Budějovice a poslední Pardubice.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík. | Foto: 1. FC Slovácko

Naprázdno vyšel účastník základní skupiny Konferenční ligy i doma proti Baníku Ostrava, náročný anglický týden zakončil porážkou 0:1 a všichni volají po novém kanonýrovi.

„Na trhu je velice těžké někoho sehnat a opory, o které se můžeme při střílení branek opřít, nemáme,“ povzdechl si kouč Slovácka Martin Svědík.

Je šance, že objevíte střelce v současném týmu?

Na trhu je velice těžké někoho sehnat. V zimě jsme si řekli, že ani nikoho shánět nebudeme, že dáme větší prostor Vechymu (Vecheta), Šášovi (Šašinka) a Pištovi (Mihálik), že to s nimi zkusíme. Musíme si to nejprve vyhodnotit, ale sedmnáct gólů Jurečky a šest Sadílka prostě chybí, K tomu odešli Kliment nebo Cicilia. Dříve tady byla daleko větší gólová síla. Havlík, Kalabiška nebo Reinberk mohou dávat góly, ale dají dva nebo tři za sezonu, víc ne.

Co s tím?

Je to určitě výzva pro léto. Musíme to řešit. Brno má Řezníčka, který jim svými góly dělá body. Byli bychom rádi, kdybychom desetigólového také střelce měli. Postupně by se k němu měli přidávat další hráči. Deset gólů vás v tabulce posune o devět bodů výš.

Kde ale takového hráče vzít?

Nějaká jména máme, ale koupit někoho je neřešitelné. Když je útočník kvalitní a chcete ho odněkud přivést, tak buď stojí peníze, nebo si ho vyhlédne silnější klub. Pak musíte hledat v zahraničí, což chce spoustu času na sledování, skauting, ale výsledek je stejně nejistý. Nikdo neví, zda nový hráč bude na adaptaci potřebovat rok nebo jenom půl roku. Sehnat útočníka je velice těžké.

Sám ale cítíte, že hroťáka potřebujete, že?

Víme, že se střílením branek teď máme velké problémy. Znovu se potvrdilo, že nám oproti minulé sezoně scházejí hráči. Nebudeme si na to stěžovat, ale je to realita. Když si vezmete statistiky z posledních dvou sezon, jsou to objektivní příčiny. Při pohledu na počet nastřílených branek je jasné, proč nejsme výš. Nemůžeme ale furt spoléhat jenom na defenzivu kór, když vás soupeř otevře gólem. Na druhé straně i v letošní sezoně jsme spoustu zápasů otočili, ale ne vždy se vám to povede.

S Baníkem jste neuspěli…

Nejen první poločas, ale po celé utkání se projevila naše největší bolest, a tou je proměňování brankových příležitostí, střílení gólů. Vytvořili jsme si dost příležitostí, ale špatně je řešíme. Místo střely to chceme dohrát až do branky. Tudy cesta k úspěchu nevede a budeme to muset během letní přestávky zásadně řešit.

Souhlasíte, že ani defenziva nyní není úplně pevná?

Utkání samozřejmě ovlivnila branka ze standardní situace. V tom je Baník hodně silný. Viděli jsme, že byl doma proti Liberci silný v centrovaných balonech a právě ve standardkách, takže jsme věděli, z toho může hrozit. Bohužel jsme si to nepohlídali.

A pak jen marně dobývali defenzivu Ostravy …

Po inkasované brance jsme museli víc otevřít hru. Baník se ve druhém poločase zatáhl do nižšího bloku a my jsme se už nedostali jsme do kombinace, k šancím. Centry z naší strany neměly kvalitu. A když tam nějaký pořádný přišel, nedokázali jsme se v šestnáctce soupeře prosadit. Pokud bychom se v šancích chovali jinak a skóre vyrovnali, ráz utkání mohl být úplně jiný.

Mrzí vás, že v anglickém týdnu jste získali jenom bod?

Samozřejmě je to málo. Neděláme ale z toho vědu. Je potřeba zabrat a získat body někde jinde.

Chápete ten nabitý program?

Asi to pro nás nebylo úplně ideální, ale třeba Jablonec to měl podobné. Kondičně jsme dnes nezaostávali, prohráli jsme to jinými věcmi, o kterých jsem mluvil. Jelikož vím, že mančaft je připravený dobře, nehledám v náročném programu nějaký problém. Na druhé straně pro starší hráče je hrozně náročné odehrát tři zápasy v takovém režimu. I proto jsem se snažili tým prostřídat a obměnit to.

Nebyl tam tlak, nedostávali jsme se do šancí, štve Daníčka prohře s Baníkem

Nedoplatil na náročný program kapitán Kadlec, který ze zápasu odstoupil?

To je právě to úskalí. Kvůli zranění střídal kromě Michala Kadlece také Vlasta Daníček. Já jenom doufám, že to nebude nic vážného.

Jak jsou na tom Doski s Kohútem?

Merchas měl v Jablonci problémy s oběma lýtky, navíc nemá takovou formu jako dřív. Kohút absolvoval operaci zánártní kůstky a rána se mu otevřela, zanítila, takže nyní musí nejdříve vyléčit zánět a až pak může přejít do lehkého tréninku. Ale u něj je to ještě na delší čas.