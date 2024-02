Milan Petržela slavil s fanoušky a spoluhráči pětistý zápas v lize. Slavnostnímu odpoledni byli přítomni také nejbližší šikovného záložníka. Dcerka Klaudie, která na pódiu křtila dres, a přítelkyně Jitka Křivánková, ta sice přišla na slavnostní akt celá v černém, ale na okolí se spokojeně usmívala.

Autogramiáda Milana Petržely ve Slovácké dědině | Video: Stanislav Dufka

„Mám z toho hroznou radost – my ten fotbal milujeme. Jsme spolu šestnáct roků, už jsem s Milanem zažila skoro všecko. Ligu mistrů, národní poháry, evropské poháry, nevím, co ještě. Také lidi ho mají rádi, i v Plzi a také tady ve Slovácku. Není žádný machýrek, je pohodový kluk, srdcař. On neumí říct nikomu ne a rád všem naslouchá,“ ochotně vyprávěla partnerka, Milana Petržely, Jitka Křivánková.

V počtu odehraných zápasů je Milan Petržela mezi ligovými hráči král. Je králem i doma? Co říká Milanova partnerka?

„Je král doma i ve fotbale. On si to kralování zaslouží. Fotbal miluje a je pracovitý. Dává tomu všechno, je to jeho život. Myslím, že na téhle úrovni může hrát další tři čtyři sezony. Tu další metu, ty tři pětky, by mohl zvládnout úplně v pohodě. Pokud mu bude sloužit zdraví, tak je to reálné. Aby byl fit na zápasy, tak mu vytvářím doma ten komfort a pohodičku,“ prozradila partnerka Jitka Křivánková.

Milan Petržela „nejezdí“ jenom na fotbalovém trávníku, práce mu jde od ruky prý i doma.

„Je do zahrady i do kuchyně. Na zahradě pracoval celé léto – užíval si to,“ chválí svého přítele Jitka Křivánková a na závěr ještě s úsměvem prozrazuje. „Milan není manžel, je partner, ještě si mě nevzal. Někdy o mně píšou paní Petrželová.“