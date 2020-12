ROZHOVOR/ Pondělní televizní dohrávka FORTUNA:LIGY mezi Slováckem a Libercem přinese jednu pikantní záležitost. Stadion U Nisy uvidí souboj bratří Sadílků.

Záložník Slovácka Lukáš Sadílek v pondělí nastoupí proti bratrovi Michalovi, který hraje za Liberec. | Foto: Deník / Stanislav Dufka

Napjatě očekávanou rodinnou bitvu bude sledovat zbytek příbuzných jenom v televizi. „Na stadion se díky koronavirovým opatřením nedostanou. Možná to pro ně bude lepší, v Liberci už bývá v tuto dobu docela zima,“ říká se smíchem dobře naladěný slovácký Lukáš Sadílek, který se na zápas těší, ale nijak ho nehrotí. „Ať to skončí jakkoliv, tak jeden z nás bude naštvaný a jeden bude šťastný. To k fotbalu prostě patří, ale za týden už může být všechno zase jinak,“ dobře ví ofenzivní záložník Slovácka.