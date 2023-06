Svými výkony na konci jara si vysloužil novou smlouvu, klubu z Uherského Hradiště se upsal až do roku 2026.

Fotbalista Slovácka Pavel Juroška na startu letní přípravy.

„Hodně tomu přispěl závěr minulé sezony. Ve Slovácku jsem spokojený, nebyl důvod odcházet. Jsem rád, že mi klub věří. Snad se mi bude dařit,“ uvedl na startu letní přípravy Pavel Juroška.

Před sebou má pár týdnů dřiny, ve kterých se chce poprat o místo v základní sestavě moravského týmu.

Mezi mazáky se cítí lépe než před rokem, jeho pozice je daleko lepší. I zkušené borci si všimli, že Juroškova rychlost a drajv by se mohli Moravanům náramně hodit. Jenom je potřeba, aby začal střílet góly.

Jednadvacetiletý fotbalista si doposud připsal třináct ligových utkání, jednou nastoupil v zápase Evropské konferenční ligy, ale ani jednou neskóroval.

„Na poměr k minutám jsem měl šancí docela dost. Je škoda, že jsem to nepřetavil v nějaký gól. V přípravě ale do toho dám maximum. Pokusím se nachystat tak, abych to co nejdřív prolomil a začal dávat branky,“ říká odhodlaně.

Rodák z Valašska nejvíce zaujal fanoušky a experty v domácích duelech proti Spartě Praha. V zápase základní části dokonce sehrál klíčovou roli u branky Slovácka, kterou sudí připsali hostujícímu gólmanovi Kovářovi.

Přitom prosadit se v kádru Slovácka není pro mladíky z akademie vůbec jednoduché. Také Juroška, který zaujal především svými výkony v MSFL, musel na svoji pořádnou šanci dlouho čekat.

„Je to dáno hlavně tím, že tady je řada výborných a zkušených hráčů. Člověk musí být správně nastavený, furt makat, dávat tomu maximum, pak ho to odmění,“ líčí.

Mladší bratr ostravského fotbalisty se má v kabině i na hřišti od koho učit.

Vedle sebe má bývalé reprezentanty Kadlece, Petrželu nebo další mazáky a klubové ikony Daníčka s Reinberkem. „Od každého z nich se snažím něco vzít. Pro nás mladé je jedině dobře, že je tady máme,“ pronesl.

Juroška je využitelný na více pozicích. Za béčko nejčastěji nastupoval na křídle, nevadí mu ani hrotový útočník či podhrot.

„Nevybírám si, ale nejpovedenější zápasy byly, kdy jsem hrát v útoku s Pištou (Mihálik – pozn. red.) nebo Vechym (Vecheta – pozn. red.),“ připomíná.

V přípravě si pozici ani spoluhráče vybírat nebude moct. Trenér Svědík bude hráče točit, střídat jim místa.

„Hlavní je, ať jsem zdravý,“ přeje si.

Letní dril stejně jako další borci příliš v oblibě nemá. Dobře však ví, že je pro sezonu nezbytný. „Člověk z toho pak těží, proto je potřeba to absolvovat, odmakat,“ říká.

Celek z Uherského Hradiště před startem nového soutěžního ročníku odehraje sedm přípravných duelů. Čeká ho rovněž herní soustředění v rakouském Kössenu, kde Slovácko odehraje rovněž generálku před startem ligy s rakouským týmem FC Red Bull Salzburg. „Bude to vyvrcholení celé přípravy. Na to se všichni těšíme, protože takový zápas nemáme možnost zahrát si každý týden,“ ví dobře.

Podzim bude pro Moravany klidnější. Po dvou letech budou hrát jenom ligu. Evropské poháry si vyzkoušení zase Bohemians 1905.

„Poslední sezona byla hrozně náročná, ke konci už některým klukům chyběla energie. I tak jsem skončili pátí, což je furt krásné a je třeba na to navázat,“ uvedl.

Juroška se těší na další ligové duely, hlavně souboj s Ostravou, kde hraje jeho starší bratr Jan. Poprvé proti sobě nastoupili na jaře v Uherském Hradišti, kde slavil výhru Baník, teď je na řadě zase mladší sourozenec a Slovácko.

„Furt se hecujeme, mám mu co vracet,“ ví dobře.

I když na trávníku si bratři nic nedarují, mimo hřiště drží při sobě. „Je to můj vzor. Vždycky jsem ho chtěl napodobit,“ přiznává.

„Celou jeho kariéru a cestu, kterou prošel jsem měl na očích. Probíráme spolu všechno. Radí mi ohledně fotbalu života. Je to důležitý člověk v mé kariéře,“ vnímá mladší sourozenec.