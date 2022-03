jší hráč Mladé Boleslavi nebo Jihlavy sobotní duel nebere nijak speciálně.

„Výjimečný zápas to pro mě není,“ tvrdí šestadvacetiletý rodák z města Orloj ležícího kousek od Moskvy. „Půjde o klasické ligové utkání. Nečeká nás tam ale určitě nic jednoduchého, rovněž očekávám náročný terén. Už když jsme tam hráli s Pardubicemi, tak to nebylo ideální a teď to určitě nebude o nic lepší. Trenéři nás ale určitě na všechno dobře připraví,“ věří Levin.

FORTUNA:LIGA, 26. kolo -

Bohemians Praha 1905 (12.) - 1. FC Slovácko (5.)

Výkop: sobota v 15.00, stadion Ďolíček

Rozhodčí: Krejsa - Hrabovský, Šimáček (Hanousek) | VAR: Julínek | AVAR: Vlček

Ligová bilance: 9-10-13, 31:39

Poslední zápas: 0:1 (90.+3. Cicilia, 23. října 2021)

Pravděpodobné sestavy: Bohemians 1905: Valeš – Dostál, Köstl, Křapka, Vondra – Vaníček, Petrák, Beran, Hronek, Květ – Puškáč. Trenér: Klusáček.

Slovácko: Fryšták – Reinberk, Hofmann, Daníček, Holzer – Havlík, Levin – Petržela, Sadílek, Jurečka – Cicilia. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:1

Moravané mají před sebou těžkou šichtu. Klokani sice doma v lize zvítězili v jediném z posledních pěti zápasů, v sezoně tam však získali 17 z 23 bodů.

Naposledy v Ďolíčku remizovali s Mladou Boleslaví 2:2 a jsou až na dvanáctém místě.

„Bohemka i vzhledem k postavení v tabulce bude chtít určitě doma vyhrát, aby se dostala do klidu. Navíc ji poženou diváci, ale i my jdeme do utkání s tím, že budeme chtít uspět,“ říká odhodlaně Levin.

Oba týmy jsou na tom fyzicky velmi dobře, takže na těžkém terénu se dá očekávat urputná bitva, boj o každý míč či metr hřiště.

„My máme taky bojovný tým, takže v tomto směru se jim určitě vyrovnáme,“ je přesvědčený.

Podle Levina bude hodně záležet na tom, který z mančaftů vstřelí první branku. „Takže nesmíme udělat chybu, po které bychom inkasovali, protože už kvůli terénu to může být o jednom gólu. Musíme být dobře koncentrovaní a dát si pozor i na standardní situace, kterých by i vzhledem k těžkému terénu mohlo být víc,“ předpokládá.

Zatímco Levin v zimě vyměnil Prahu za Uherské Hradiště, Daniel Mareček putoval opačným směrem. Pikantní střetnutí čeká i gólmana Slovácka Tomáše Fryštáka, jenž v Ďolíčku prožil skoro šest let.

Na Bohemce nás čeká složitý zápas v těžkém prostředí, ví gólman Slovácka Fryšták

„Když hrajete proti klubu, ve kterém jste působil, ta je to vždycky specifický zápas. Nato, že se v Bohemce docela často mění kádr, jsou tam pořád takové ty klubové stálice. Na zápas se těším, jsou rozvolněná pravidla. Věřím, že přijde hodně lidí. Každý fotbalista rád hraje před plným hledištěm,“ říká Fryšták.

Klokani nejsou v optimálním rozpoložení. V letošní sezoně inkasovali už padesát branek, horší jsou v počtu obdržených branek pouze předposlední Pardubice.

I když se jim do sestavy vracejí Köstl s Hronkem, favoritem jsou probuzení hosté. „Spodek je celkem nasekaný. Soupeř z posledních tří kol dvakrát remizoval. Asi na ně nějaký tlak bude. Představovali si, že budou mít bodů. Nás ale čeká klasická Bohemka, zápas plný soubojů,“ míní obránce Slovácka Patrik Šimko.

„Domácí budou jezdit po zadku, navíc budou mít podporu diváků. My musíme hrát tu svoji hru, v čem jsme dominantní, a to by na ně mělo platit. V posledních zápasech se nám tam celkem daří, neprohráváme a vozíme body. Chtěli bychom na to navázat i nyní,“ dodal Šimko.