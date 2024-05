Extraligový šampion Jaroslav Balaštík, kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996 Miroslav Kadlec a spousta dalších regionálních osobností, sportovců a fanoušků zavítalo v sobotu odpoledne na Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti, kde fotbalisté Slovácka ve čtvrtém utkání nadstavbové části FORTUNA:LIGY přivítali pražskou Slavii.

Fotbalové Slovácko se loučilo s Michalem Kadlecem a trenérem Svědíkem | Video: Stanislav Dufka

Duel, který skončil těsnou výhrou favorita 2:1, sledovalo 6 088 diváků. Byli jste v hledišti mezi nimi? Najděte se na fotkách externího fotografa Deníku Jana Zahnaše!

Sobotní duel byl pro celé Slovácko velmi speciální. Před posledním domácím utkání sezony proti Slavii se s modrobílými barvami rozloučili odchovanec a kapitán Michal Kadlec a také úspěšný trenér Martin Svědík. Oba jsou podepsaní pod největším úspěchem moravského klubu, který se probojoval do skupiny Konferenční ligy a vyhrál MOL Cup.

Od majitelů klubu Zdeňka Zemka a Vítězslava Skopala dostali zasklený dres Slovácka, vyslechli si obrovský aplaus zaplněných tribun.

„Jsem rád, že mi lidé z klubu a fanoušci připravili takovou rozlučku. Moc si toho vážím a děkuji jim za to. Je to i za tu práci, co jsem pro klub a pro celý český fotbal odvedl,“ ví dobře devětatřicetiletý obránce.

Kadlec se loučil s kariérou, ukápla i slza: Můžu si užít léto. Plánů je dost

Slavii poslal do vedení v 62. minutě kapitán Tomáš Holeš. Slovácko, které místo potrestaného trenéra Martina Svědíka vedl do utkání asistent Jan Baránek, srovnalo v 65. minutě po vlastním gólu Davida Zimy, o pět minut později ale rozhodl Mojmír Chytil.

„První poločas byla Slavia lepší na míči, my byli hodně pasivní. Soupeř neměl tolik velkých příležitostí, ale mohl jít do vedení a byl opticky lepší. Do druhé půle jsme něco změnili, přesto jsme inkasovali. Gól nás trochu probudil, začali jsme hrát a vyrovnali jsme. Zápas byl v tu chvíli otevřený, ale bohužel Mojma Chytil potvrdil, že je reprezentační útočník. Remízu jsme uhrát možná mohli, ale asi by to nebylo dnes zasloužené,“ ví dobře asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

Moravané si zahrají v závěrečném kole v Ostravě v přímém souboji o páté místo, které znamená zápas o postup do kvalifikace Evropské konferenční ligy proti vítězi skupiny o Evropu. Celek z Uherského Hradiště ztrácí na Baník dva body a bude muset vyhrát.

„Stále jsme ve hře o páté místo, což je po nevydařeném jaru pořád dobré," říká Baránek.

Kadlec? Jeho nasazení bylo ve hře, ale nechtěli jsme riskovat, říká Baránek

Slávisté naopak ztratili šanci na první příčku. Obhájce titulu a lídr tabulky Sparta totiž v souběžně hraném utkání uspěla 5:0 v Mladé Boleslavi a před posledním zápasem udržela čtyřbodový náskok na odvěkého rivala.

Svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského jsou vicemistři potřetí za sebou, ligový titul slavili naposledy třikrát po sobě mezi lety 2019 až 2021.

Sezonu zakončí bez zisku trofeje.

„Od začátku jsme měli spoustu šancí, zahazovali jsme jednu za druhou. První poločas jsme byli velmi aktivní a ve druhé půli jsme se dostávali před bránu ještě lépe. Je to zasloužené vítězství a od nás velice dobrý výkon, lepší produktivita by nám udělala zápas jednodušší. Výsledek Sparty jsme nesledovali, nemohli jsme to ovlivnit. Chtěli jsme hlavně zvládnout své utkání, je to naše práce a povinnost vůči lidem, kteří nás přijeli podpořit," ví dobře kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Pražané potvrdili formu na venkovních hřištích, na nichž prohráli jediné z posledních 18 ligových zápasů.