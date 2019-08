Okradli Spartu, vyloupili Plzeň a teď věří, že seberou body i oblíbenému Baníku. Rozjetí fotbalisté Slovácka po třech výhrách bez inkasované branky míří do Ostravy. Ve vítkovické aréně chtějí utišit bouřlivé ochozy a protáhnout sérii bez prohry.

1. FC Slovácko (v bílém). Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk VAIZ

„Jsme si vědomi, že nás v Ostravě čeká velmi těžké utkání před výbornou diváckou kulisou, která požene Baník dopředu. Rádi bychom vycházeli z herního modelu a stylu, který nám přinesl úspěch na Spartě a Plzni. Bylo by skvělé to potvrdit do třetice. Zase to z naší strany bude o dobré a poctivé defenzivě bez chyb a kvalitním přechodu do útoku s možností vytvářet si brejky a proměnit je," říká asistent trenéra Slovácka Michal Šmarda