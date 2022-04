„Očekávám hodně těžký zápas. Hrajeme s posledním, je to takové nevyzpytatelné. Na jedné straně jsme jasný favorit, se kterým Karviná nemá co ztratit, ale na druhé straně soupeř hraje o všechno,“ připomíná nejlepší střelec Slovácka Václav Jurečka.

Zkušený útočník protivníka ze severu Moravy vůbec nepodceňuje. Ví, že to bude stejně jako třeba proti Olomouci hlavně boj.

„Karviná bude hrát ve velkém nasazení, navíc je silná v defenzivní části. Na jaře předvedla slušné výkony jak proti Slavii, tak i proti Baníku. Daří se jí obírat kluby z top pětky a navíc ještě na jejich hřištích. Musíme se na ně dobře připravit. Myslím, že je budeme dobývat,“ očekává sedmadvacetiletý forvard.

FORTUNA:LIGA, 28. kolo -

1. FC Slovácko (4.) - MFK Karviná (16.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Klíma - Kubr, Kotalík (Švagr) | VAR: Franěk | AVAR: Poživil

Ligová bilance: 7-4-1

Poslední zápas: 2:2 (11. Papadopulos, 81. Túlio – 37. Hofmann, 56. Kalabiška, 17. listopadu 2021)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Borek – Reinberk, Kadlec, Hofmann, Holzer – Havlík, Daníček – Petržela, Sadílek, Jurečka – Šašinka. Trenér: Svědík.

Karviná: Ciupa – Mikuš, Buchta, Kobouri, Šehič – Túlio, Ndiaye – Zorvan, Svoboda, Bartošák – Papadopulos. Trenér: Páník.

Tip Deníku: 2:0

Svědíkův tým se v posledních dvou vzájemných duelech proti Karviné pořádně natrápil. Na podzim s ní v lize remizoval 2:2, doma v poháru nepříjemného soupeře přetlačil až v prodloužení, když porážku a vyřazení z MOL Cupu odvrátil v poslední minutě základní hrací doby.

„V poháru jsme je dobývali celý zápas, ale oni se dostali do vedení a nám se vlastně podařilo vyrovnat v podstatě až z poslední šance zápasu. V prodloužení se nám podařilo je uběhat a fyzicky přehrát a Rigino Cicilia dvěma góly rozhodl o našem postupu,“ vybavuje si náročné střetnutí Jurečka

Ani v sobotu to pro Kadlece a spol. nebude žádná selanka. I když Slovácko je v pohodě a pevně si drží čtvrtou příčku, která mu zaručuje účast v předkole evropského poháru, hosté z Karviné nepřijedou do Uherského Hradiště vítat jaro, odevzdat body.

„Karviná je sice poslední, ale tento fakt nebude hrát na hřišti žádnou roli. Soupeř do zápasu půjde se vší vervou, bude to pro nás těžké. Zápas bude hlavně o nás, jak do něj vstoupíme. Nesmíme soupeři nechat čuchnout, naopak musíme mu jasně ukázat, kdo je tady doma a co nejdříve dát gól,“ říká krajní obránce či záložník Slovácka Daniel Holzer.

Poslední tým sice naposledy doma klopýtl s pražskými Bohemians 1905, ale před reprezentační přestávkou překvapil v Ostravě, kde zaznamenal teprve druhé vítězství v ročníku. To první si senzačně připsal v úvodním jarním kole na Slavii.

„Pravdou je, že kromě jednoho či dvou venkovních zápasů to na hřištích soupeřů bylo dobré. Uhráli jsme tam naše dvě jediná vítězství. Je to pro nás určitě povzbuzující. Každopádně Slovácko respektujeme a jedeme tam bojovat o další body. Věřím, že pokud budeme pokračovat ve výkonech z posledních dvou zápasů, tak jsme schopni v Uherském Hradišti uspět,“ je přesvědčený karvinský trenér Bohumil Páník.

Slovácký Tomič: Chceme udržet stávající pozice, odhodlání je cítit z celého týmu

I po dvou nečekaných triumfem ale Karvinští dál zůstávají na sestupové šestnácté příčce, na barážovou pozici ztrácejí šest bodů.

Naopak celek z Uherského Hradiště se opět po roce přibližuje Evropě. „Pokud udržíme současnou výkonnost a budeme dál sbírat body, tak Baník necháme za sebou a pohlídáme si to,“ je přesvědčený Holzer.

„Slovácko je podle mě na vrcholu svého umění a pokud má zdravé hráče, tak jeho výkonnost je vysoká. Má zkušené hráče, chytil se mu útočník Jurečka, udrželi důležité středové hráče a obranu,“ vyzdvihuje Páník.

Bývalý kouč Zlína či Ostravy se do Uherského Hradiště, hodně těší. „Jezdím tam moc rád, je to moje srdcovka,“ vyznává se. „Manželka pochází z jedné vesnice u Uherského Hradiště. Kdysi jsem ještě jako hráč měl přestoupit ze Zlína do Starého Města. Mám to tam moc rád, plno známých. Když jsem ve Zlíně učil, tak jsme hráli proti sobě - učitelé Zlínska proti těm z okolí Hradiště,“ dodává s úsměvem.