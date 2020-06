Trenér Martin Svědík se před důležitou bitvou nestresuje.

„Vždycky je to o nás,“ ví dobře.

Po středečním velkém zklamání a porážce s pražskými Bohemians má před sebou jasný úkol. Dát mužstvo zpátky dohromady, aby bylo stejně úspěšné jako loni v červenci, kdy na Letné senzačně triumfovalo.

„Pokud se vyvarujeme zbytečných chyb. Budeme koncentrovaní a důslední, máme šanci,“ věří Svědík.

Porazit Spartu i podruhé v sezoně, to by byla velká náplast pro všechny fanoušky, kteří v posledních zápasech zažívají spíše zklamání. Na nedělní šlágr se i tak všichni těší, i když na stadion se dostanou jenom někteří.

„Pro lidi z regionu je to vždycky svátek,“ vnímá Svědík. „Všichni máme motivaci Spartu porazit,“ přiznává.

Trápení? Chyby a zkraty

Jednoduché to mít ale Moravané vůbec nebudou. Celku z Uherského Hradiště to totiž v posledních duelech hapruje. Kromě mizerné koncovky trápí Daníčka a spol. hlavně individuální chyby a hlavně zkraty klíčových borců. Ve středu proti klokanům se nechal zbytečně vyloučit mazák Petržela, který přijde zřejmě nejen o duel se Spartou.

Mimo hru i nadále zůstávají brankář Trmal, stoper Hofmann a útočník Kliment, proti mateřskému klubu nenastoupí Zahustel ani mladík Mareček.

Spartě zase bude chybět vykartovaný stoper Hancko. „Jsem rád, že to přišlo teď,“ říká kouč Pražanů Václav Kotal. „Hancko si odpočine a bude hrát příště. Utkání jdou tak rychle za sebou, že nám to nevadí. Navíc příštím kolem se žluté karty mažou, takže by neměl být problém a zahrají si další,“ přidává zkušený kouč.

Zatímco Slovácko stále bojuje o první šestku, Sparta překonala mizerné období a díky čtvrté ligové výhře za sebou, kterou zařídili Kozák a Frýdek, si zajistili start v nadstavbové skupině o titul.

„Šestku už máme jistou, což je pro nás podstatné. Naopak soupeř potřebuje hrát aktivně a musí nás porazit,“ ví dobře Kotal.

Že by ale Letenští nedělní duel vypustili, nehrozí. „Tlak ve Spartě je pořád a my chceme každé utkání vyhrát,“ burcuje. „Byli jsme devátí a za čtyři zápasy jsme se dostali na čtvrté místo. Já si myslím, že jsme pod dostatečným tlakem neustále. Není to tak, že bychom se šetřili a spekulovali. Já takovou povahu nemám. Jestliže vyhrajete, nemusíte se na nikoho ohlížet. Navíc každý bod je důležitý,“ připomíná.

Sestavu určí až v den utkání. „Asi dostanou příležitost hráči, kteří tolik nehráli. Není to o tom, který hráč nastoupí. Kádr Sparty je široký. Všichni hráči by měli mít takovou kvalitu, aby utkání zvládli,“ dodává Kotal.

FORTUNA:LIGA, 30. kolo

1. FC Slovácko (7.) - AC Sparta Praha (4.)

Výkop: neděle v 17.00, Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

Rozhodčí: Franěk – Vlček, Flimmel (Ginzel) | VAR: Rejžek | AVAR: Pečenka

Ligová bilance: 7-3-25

Poslední zápas: 2:0 (19. Jan Kalabiška, 30. Vlastimil Daníček, 14. července 2019)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Porcal – Reinberk, Daníček, Kadlec, Divíšek – Navrátil, Sadílek, Havlík, Kalabiška – Jurečka - Zajíc.

Sparta Praha: Heča – Sáček, Štetina, Mandjeck, Frýdek – Trávník - Karlsson, Kanga, Dočkal, Hložek - Kozák.

Tip deníku: 2:2