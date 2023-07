ROZHOVOR/ K fotbalovému Slovácku se sice připojil už na herním soustředění v Rakousku, ale smlouvu podepsal teprve dvě hodiny před středeční tiskovkou klubu. Matěj Valenta bude trávit v Uherském Hradišti minimálně jednu sezonu.

Matěj Valenta po příchodu do Slovácka | Video: Stanislav Dufka

„Ve smlouvě se řešily ještě nějaké menší drobnosti. Na soustředění se to nestihlo. Je to hostování na rok, bez opce,“ upřesnil třiadvacetiletý středopolař, který je hráčem pražské Slavii.

Po Českých Budějovicích a Liberci zamířil do Uherského Hradiště.

Proč jste si vybral Slovácko?

Slovácko hraje poslední tři roky nahoře. To je moje největší ambice – hrát skupinu o titul. V Budějovicích a Liberci jsme hráli prostřední skupinu – tady se chci posunout zase o kus dál. Také rozhodl zájem trenéra Svědíka, chtěl mě do týmu už před rokem.

Z Prahy se na Moravu moc často nechodí. Vám to nevadí?

Když mám být upřímný, tak mně ta dálka vůbec nevadí. Nemám s tím žádný problém. Navíc mám přítelkyni z Brna, takže to má do Hradiště kousek. Budu bydlet hned u stadionu.

Máte před sebou další hostování. Jak se s tím vyrovnáváte?

Hostování není příjemné, nemáte nikde zázemí, což už bych chtěl, ale takový je fotbal. Samozřejmě, že už bych chtěl být někde kmenovým hráčem, ale je to věc Slavie.

Po EURO jednadvacítek, kde jste nastoupil do všech zápasů, se vám zkrátila dovolená. Přivítal byste se Slováckem delší přípravu?

Upřímně říkám, že ano. Myslím, že to bude ještě pár dnů trvat, než se dostanu do optimální pohody a zažiju systém hry Slovácka. Nebude jednoduché se probojovat do základu, jsou tady na mém postu skvělý fotbalisté. Klub vykoupil ze Sparty Michala Trávník, také Havlas (Marek Havlík) je výborný hráč.

Už na soustředění jste mohl poznat náročnost trenéra Martina Svědíka. Potvrdilo se to?

Je to náročné, ale ve Slavii se pod panem Trpišovským trénuje podobně. Není to jen o náročnosti. Vím, že pan Svědík výborně pracuje s týmem a dokáže mě posunout.

Zmínil jste trenéra Trpišovského. Nečekal jste, že od něho dostanete ve Slavii větší prostor?

Na mém postu je obrovská konkurence. Je mi třiadvacet, ještě nemám odehráno tolik zápasů. Slavia bude hrát letos jiným stylem, bude hrát na dva střední záložníky. Mám tam smlouvu ještě na tři roky. Uvidíme, co bude dál – nic nabalím.

V neděli přijede váš bývalý klub. Jak se těšíte na České Budějovice?

Tak jsem na ně zvědavý. Mám tam kamarády a těším se. Ve Slovácku jsou Ondra Mihálik s Patrikem Brandnerem, se kterými jsem hrával právě v Budějovicích. Hlavní bude, aby tři body zůstaly u nás.

Jak moc už jste stihl poznat Uherské Hradiště?

Vůbec. Zatím to tady pomaličku poznávám. Ve městě jsem nikdy nebyl. V úterý jsem se do sedmi hodin večer vybaloval. Co se týká fotbalu a Valentů, tak vím, že tu hrál Jirka Valenta, Víťa Valenta a stadion je také Valenty (usmívá se). Tam, kde bydlím, má byt také nějaký Valenta.

Pocházíte z fotbalové rodiny? Co byste o sobě prozradil? Kdo je váš největší fanoušek?

Nepocházím, otec dokonce závodně vesloval. Rodiče se snažili, abychom všestranně sportovali. Ještě do třinácti jsem hrál mimo fotbal i tenis. Pak se to zlomilo ve prospěch fotbalu. Nemůžu říct, že mi někdo z rodiny fandí víc nebo míň. Mým největším fanouškem je celá rodina. V poslední době také hraju Padel tenis. Je sport sport příbuzný squashi a tenisu. Hraje se obvykle ve dvojicích, ale tady to nepůjde, hřiště je jenom v Praze, Brně a myslím, že v Ostravě.