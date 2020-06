Sporný moment přišel ve 43. minutě poté, co sudí Radek Dubravský ve spolupráci s asistentem Jiřím Křížem posoudili zákrok Jana Jurošky na Jana Kuchtu jako faul a hostující hráč navíc dostal žlutou kartu. Podle komise se však o nedovolený zákrok nejednalo.

„Závěr poločasu byl skutečně divoký. Teď nechci hodnotit, jestli Jury (Juroška – pozn. red.) fauloval, nebo ne. Co však vneslo víc nervozity, byl znovu průběh toho verdiktu,“ říká v rozhovoru na klubovém webu stoper Slovácka Michal Kadlec.

„Hlavní, který stál blízko, ukázal Kuchtovi jasně: zvedej se, nic to nebylo. A za pár vteřin ukáže na značku pokutového kopu, když mu to zřejmě poradil pomezní, který tu situaci měl na čtyřicet metrů a i ze záznamu není zcela čitelná,“ kroutí hlavou někdejší reprezentant.

„Kdyby ten hlavní aspoň šel za tím pomezním a vysvětlili si to. Tak mu ale zřejmě jen do sluchátek řekl: penalta, pískej. No a po zápase se dozvíte, že ten pomezní je z Liberce. To už mě hlava vůbec nebere. To je asi stejné, jakoby náš nároďák pískal na čáře český rozhodčí. To si fakt neumím představit,“ dodává Kadlec.

Slovan nakonec v přesilovce otočil zápas a po vítězném gólu v 90. minutě vyhrál 3:1.