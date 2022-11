„Na poslední zápas se těším. Doufám, že ho zvládneme a postoupíme. Snad se nám to podaří,“ přeje si křídelník Milan Petržela.

Bývalý reprezentant a rekordman v počtu ligových zápasů bere páteční pohárový souboj jako rozlučku s věrnými fanoušky i úžasným rokem 2022.

„Je super, že hrajeme doma a nemusíme nikam cestovat. Věřím, že na utkání přijde hodně fanoušků a závěrečný letošní duel si společně užijeme. Chceme zakončit náročný podzim úspěšně,“ prohlásil Petržela.

Devětatřicetiletý fotbalista patří mezi trojici fotbalistů Slovácka, kteří kvůli zranění nedohráli nedělní ligový duel s Hradcem Králové. Kromě Petržely museli střídat také Kohút s Trávníkem, šrámy v tvrdém utkání utržil také krajní bek Tomič, zcela fit není ani stoper Hofmann.

„Mužstvo je po posledním ligovém střetnutí rozbité, ale věřím, že ho dáme nějak dohromady. Do pátku je ještě čas,“ míní asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Celek z Uherského Hradiště měl dva dny volna, připravovat na pohárový duel se začal až ve středu. Každý vnímá důležitost střetnutí, touha po dalším úspěchu a účasti v evropských pohárech žene Moravany dopředu, byť kontrolka po náročném podzimu bliká a energie už pomalu došla.

„Snad ještě nějakou sílu najdeme a první půlrok zakončíme dobře,“ doufá Mucha.

Mihálik vládne ve Slovácku statistikám. Musí ale změnit myšlení, míní Svědík

Tým z Uherského Hradiště přezimuje na osmém místě ligové tabulky, Středočeši jsou po podzimu šestí. Slovácko neprohrálo s Boleslaví třikrát po sobě, skolit Matějovského a spol. chce i tentokrát.

„Víme, že cesta do evropských pohárů vede nejen přes ligu, ale i MOL Cup, takže naším cílem je postup,“ říká Mucha.

I když je obhájce trofeje mírným favoritem, jednoduché to mít rozhodně nebude. „K utkání musíme hlavně přistoupit koncentrovaně a poctivě. Důležité bude zodpovědně bránit, vpředu dohrát akce a proměnit šance, které si vypracujeme,“ říká kouč.

Mladá Boleslav bude ale rovněž nachystaná dobře. Hosté se budou opírat hlavně o klíčového středopolaře Matějovského, slušnou formu má i ex-slovácký Mareček, nebezpečný je i Ladra.

„Boleslav má dobré mužstvo, kvalitní kádr. Trenér Hoftych má určitě z čeho vybírat. Klíčový je hlavně Matějovský, který má v koncovce nadstandardní řešení,“ vyzdvihuje slovácký trenér veterána.

Celek z Uherského Hradiště v domácím poháru s Mladou Boleslaví vypadl za posledních deset let už čtyřikrát. Středočeši jej dvakrát nepustili do čtvrtfinále a dvakrát do semifinále. Poslední vzájemný duel ve FORTUNA:LIZE skončil v Lokotrans Aréně remízou 1:1.

Nyní musí jeden z týmů vyhrát. Rozhodnou penalty?

Páteční duel začíná na Městském stadionu Miroslava Valenty v šestnáct hodin. Vstupné je 100 Kč. Držitelé permanentních vstupenek mají stejně jako ženy a děti do 15 let na utkání vstup zdarma.