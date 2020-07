Jakub Rezek ze středu hřiště skvěle nahrával na Michala Kohúta, který mu balon ukázkově vrátil před branku. Navrátilec z jihlavské Vysočiny jenom nastavil nohu a Slovácko šlo do vedení. Akce jako z počítačové hry.

„Michal mi dal balon suprově, chtěl bych tak pokračovat i v dalších zápasech,“ přeje si ofenzivní záložník Jakub Rezek, který znovu bojuje o ligový dres.

Po roce jste znovu v přípravě ligového Slovácka. Jak jsou letní dny náročné?

Nastoupil jsem do přípravy až teďka v pondělí. Musím říct, že je to určitě náročnější než v Jihlavě. Po koronaviru jsme netrénovali skoro dva měsíce, pak zase přišly zápasy. Kluky tady většinou znám, rád je znovu vidím, protože ve Slovácku je super parta.

Co vám dal rok ve druhé lize?

Jsem tady doma a vracím se do Hradiště rád. Po hostování v Jihlavě se vracím na Slovácko zase o něco zkušenější. Můj cíl je jasný – chci zabojovat o místo v ligovém kádru.

Berete hostování pozitivně?

Určitě to beru pozitivně. Hrál jsem, nabral jsem další zkušenosti. Na druhou stranu to mohlo být ještě lepší, ale celkově to hodnotím kladně.

Co nebylo v Jihlavě podle vašich představ?

Chtěl jsem dát víc branek, také byl klubový cíl postoupit do první ligy – což se nám nepovedlo. Většinou jsem nastupoval v základu, ale herní vytíženost bych hodnotil tak na půl. Mohlo to být lepší, ale i horší.

Ztráceli jste hlavně na jaře. Proč vám nevyšel postup?

Podzim byl dobrý, ale na jaře už jsme hodně ztráceli, to je pravda. Odešel nám Tijany a na začátku jara se zranil Peťa Tlustý. V jarních odvetách jsme neměli úplně optimální sestavu. Klíčové hráče nikdo nenahradil, v Jihlavě nebyl široký kádr.

Jak se vám líbilo v jihlavském klubu?

Strašně moc. V Jihlavě je skvělé zázemí, měli jsme tam výbornou partu. Vůbec si nemám nač stěžovat, bylo to fakt super – popravdě jsem to takové ani nečekal. Domácí zápasy nám vycházeli na pátek a tak jsem měl i volné víkendy, takže skoro každý víkend nebo alespoň jednou za čtrnáct dnů jsem byl doma. Také z tohoto pohledu to bylo super.

V dresu Slovácka máte za sebou první přípravné utkání. Dal jste branku, odehrál téměř celý zápas, takže spokojenost?

Chtěl bych v dalších zápasech pokračovat nejméně takhle a vybojovat si ve Slovácku místo v kádru.

Pokud by to ve Slovácku nevyšlo, byla by to znovu Jihlava?

Aktuálně je před námi letní příprava, o dalším vůbec nepřemýšlím.