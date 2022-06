Někdejšímu kouči slovenského národního týmu, jenž dělal i asistenta Karlu Brücknerovi u rakouské reprezentace, je skromný provinční celek z Uherského Hradiště velmi sympatický.

„Klub leží blízko blízko nás, píšeme stejný příběh,“ vnímá účastník mistrovství světa 1990 v Itálii.

„Obě města jsou malá. V porovnání s Prahou či Bratislavou spíše takové větší vesnice, čímž nechci v Uherském Hradišti nikoho urazit. Ale i když jsou v Česku jiné a větší kuby, které mají jiné peníze, infrastrukturu, přesto s nimi drží Slovácko krok, za což zaslouží respekt a uznání,“ míní.

Zda se Svědíkův tým dokáže přes předkola probít až do základní skupiny Evropské či Konferenční ligy, si ale po vzájemném zápase netroufá odhadnout.

„Neznám soupeře, na které narazí, ale držím mu palce, aby se mu to podařilo a udělal další velký úspěch,“ prohlásil.

Bývalý stoper Banské Bystrice či německého St. Pauli sice v minulosti vedl i Drnovice, český fotbal ale příliš nesleduje. „Na zápasy se nedívám ani na ně nechodím. Ani hráče příliš neskautuji,“ přiznává s úsměvem.

Kocián totiž většinu dosavadní trenérské kariéry prožil v zahraničí. Dlouho byl v Německu, kde coby asistent působil v Kolíně nad Rýnem či Frankfurtu, po konci u slovenského národního týmu pomáhal sedm měsíců Karlu Brücknerovi u rakouské reprezentace.

Po exotickém angažmá v Číně a v Hongkongu se vrátil zpátky do Evropy, úspěchy sklízel v Polsku. Třeba Ruch Chorzów dovedl v Ekstraklase ke třetímu místu.

Před příchodem do Zlatých Moravců, kam jej zlákal podnikatel a majitel klubu Viliam Ondrejka, vedl Jemen.

„Měl jsem ambice trénovat v zahraničí, ale jelikož pocházím z Topoľčianok, které leží čtyři kilometry od Zlatých Moravců, byl jsem přitom, když se klub zakládal. S majitelem jsme dlouholetí kamarádi. Chtěl jsem mu pomoct. Kdybych to neudělal, vytýkal bych si to do konce života,“ tvrdí.

ViOn angažoval známého kouče pár kol před koncem minulé sezony, aby tým dovedl k záchraně, což se mu podařilo. Mise Kociána ve Zlatých Moravcích tak pokračuje dál.