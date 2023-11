Marek Havlík byl diváky zvolen mužem zápasu. Zcela zaslouženě. Patřil mezi nejlepší hráče Svědíkova výběru, jestli nebyl vůbec nejlepší hráč. Byl to on, kdo nasměřoval tým k výhře. Po třiceti minutách parádně levačkou zakroutil balon do ostravské šibenice.

Záložník Slovácka Marek Havlík při zápase s Ostravou. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Když jsem se na balon díval, tak jsem si v duchu říkal, že to bude nad bránu, že to letí až moc. Nakonec tam balon zapadl,“ okomentoval záložník Slovácka svoji šestou trefu v sezoně a přidal pohled na první poločas.

„Hrálo se hodně nahoru dolů. Baník i my jsme to měli otevřené. Také nás podržel Milan Heča po naší špatné malé domů, což bylo hodně důležité. Podařilo se nám dát do poločasu gól, do kabin jsme šli klidnější.“

Ještě v závěru poločasu měl na kopačce druhou branku Rigino Cicilia, ale v jasné gólové pozici selhal. Přesto si s ním Marek Havlík spolupráci pochvaloval. „Udrží spoustu balónů. Váže na sebe obránce. Je to velká pomoc, stopeři jsou pod tlakem, my z toho můžeme těžit.“

Marek Havlík vstřelil v uplynulém kole dvě branky Plzni, gól proti Baníku byl jeho šestou trefou v sezoně. Aktuálně je také nejlepším střelcem týmu.

Můžeme mluvit o jeho reprezentační formě?

„Jsem rád, že se mi daří, že můžu pomáhat Slovácka. Jestli nám reprezentační formu, to ať posoudí jiní.“

Svědík: Reprezentace? Je to příjemná reklama, ale vyjadřovat se nebudu

Aktuální formu si slovácký záložník vysvětluje také jeho posunutím ve hře. Momentálně hraje víc ofenzivně.

„Hrál jsem níž, moc mi to nešlo, hodně míčů jsem kazil. Řešili jsme to s trenérem, usoudil, že mě posunu výš – sedlo mi to. Dostávám se víc do šancí,“ přiznal.

Svěřenci Martina Svědíka jsou v tabulce na parádním třetím místě. Jak moc bude složité bronzový stupínek udržet.

„Daří se nám zvládat ty těžké zápasy, jsme zato rádi. Tabulka je hodně vyrovnaná, je tam víc týmů, bude to určitě ještě složité,“ divá se Marek Havlík na současné postavení svého týmu.