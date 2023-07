Podruhé za sebou zaskočil za nemocného hlavního kouče Svědíka a znovu neprohrál. Zatímco ale před týdnem asistent trenéra Slovácka Jan Baránek slavil společně s týmem jasnou výhru nad Českými Budějovicemi, v Ostravě, kde coby hráč i trenér prožil dohromady dvanáct let, bral po bezbrankové remíze jen bod.

Rozloučení Baníku Ostrava a fanoušků s brankářem Janem Laštůvkou. | Video: David Hekele

„Zklamání to ale není. Kdyby nám někdo před začátkem sezony řekl, že budeme mít po dvou kolech čtyři body, nebudeme zklamaní,“ prohlásil Baránek.

Proti bývalému klubu měl třicetiletý kouč velkou motivaci uspět, návrat do známého prostředí mu ale vyšel jen napůl.

„Byl to pro mě speciální zápas,“ přiznává. „Před každým zápasem si vždycky na chvilku lehnu a zdřímnu, teď jsem nachodil pět kilometrů a z okna se koukal na stadion,“ přidává s úsměvem.

S trenérem Svědíkem, který dál zůstává v domácím léčení, ale znovu všechno konzultoval. „Snažím se ho zastoupit, jak to jen jde, ale pořád je hlavní trenér. Zdraví je přednější. V týdnu už by se ale měl zapojit a najedeme do starých kolejí,“ přeje si nejen Baránek.

Celku z Uherského Hradiště se ale na startu sezony daří i bez strůjce největších úspěchů v klubové historii. I když se remíza některým fanouškům zdála málo, hráči i členové realizačního týmu ji přijali s pokorou, byť závěrečných deset minut hráli po vyloučení stopera Enea Bitriho proti deseti.

„Čekal jsem, že domácí po červené kartě více přitlačíme, ale jakoby se lekli, že můžeme vyhrát,“ říká Baránek.

„Jelikož domácí zahustili střed, cesta vedla přes křídla. Měli jsme více držet balon a daleko víc těžit z centrů, ze stran to tam sypat. Škoda že jsme toho nevyužili, ale těžko se to v závěru kočírovalo. Pětasedmdesát minut bylo těžkých, pracovala i únava,“ pokračuje.

Laštůvka? Tleskal jsem mu, ale na můj vkus trval ceremoniál déle, říká Holzer

Začátek přitom jednoznačně patřil hostům.

I když se na začátku střetnutí spustil v Ostravě silný liják, prudký déšť Kadlecovi a spol. náramně svědčil.

Slovácko si v úvodu vytvořilo výraznou územní převahu, soupeře ždímalo u jeho vlastního vápna. Šance Vechety, Kima a Petržely ale gólem neskončily, bombu Havlíka vyrazil brankář Letáček.

„V úvodu utkání jsme byli jsme lepším týmem, vytvořili jsme si řadu dobrých věcí, které jsme ale měli lépe dohrát. Kdybychom dali první gól, soupeř by hru otevřel, což by nám více svědčilo,“ míní.

Baník se ale postupně vymanil z tlaku a taky začal hrozit. Pokus Tanka vyrazil Heča.

„Asi od třicáté minuty se hra zlomila a vyrovnala. Soupeř si začal více věřit. My jsme domácí nestačili dostupovat, všude jsme byli pozdě,“ uvedl Baránek.

Slovácko nevyužilo šance ani krátkou přesilovku, s Baníkem hrálo bez branek

Hosté si tentokrát nepomohli ani standardními situacemi. Ostrava všechny centry odvrátila. „Oproti prvnímu zápasu nám to nešlo,“ přiznal někdejší stoper Plzně a Baníku.

„Domácí bránili jinak než České Budějovice. My na tom při standardkách nejsme tak dobře jako třeba Sparta, moc si jimi nepomáháme. Gól tam musíme dotlačit jinak. Věřím, že se to díky práci v tréninku otočí a góly z trestných kopů a rohů začneme dávat,“ věří.