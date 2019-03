Konečný výsledek se zrodil třináct minut před koncem prakticky z jediné šance Boleslavi. Hostující Přikryl se prosadil mezi Hofmannem a Juroškem a šikovně balon prostrčil do branky. Místo potrestaného trenéra domácích Martina Svědíka hodnotil zápas Michal Šmarda. Kde viděl chybu při inkasované brance asistent trenéra?

„Úplně přesně jsem tu situaci neviděl, zrovna jsem připravoval střídání. Byla tam nějaká ztráta míče, rychlá přihrávka za naši obranu, přeběhnutí Přikryla a byli jsme potrestání,“ nechtěl být úplně konkrétní Šmarda a mančaft většinou chválil.

„Měli jsme dobrý vstup do utkání, prvních dvacet minut jsme byli lepším týmem. Měli jsme odražené míče, kterými jsme se dostávali do hry. Byly tam i nějaké náznaky šancí. Postupem času se do hry dostala Boleslav, ale myslím, že první půlku jsme byli lepším a aktivnějším týmem,“ hodnotil duel Šmarda a okomentoval druhý poločas.

„Pokračovali jsme v naší aktivitě. Byli jsme důraznější a lepší na míči. Podařil se nám po pěkné akci vstřelit gól, pak přišlo vyloučení soupeře a v deseti jsme inkasovali branku. To by se nám nemělo stávat. V závěru jsme dobývali branku soupeře, ale měli jsme být trpělivější. Byly tam náznaky šancí, ale míč jsme do brány nedotlačili. Celkově si myslím, že jsme byli lepší týmem. Kluci zápas odmakali, vydali se. Z remízy jsme zklamaní, soupeř hrál v deseti a my jsme si neměli nechat vstřelit takovou branku. Před zápasem bychom bod brali, teď u nás převažuje zklamání,“ zhodnotil duel Michal Šmarda.

Jozef Weber: Je to upachtěný bod na těžké půdě



Boleslavský kouč měl z utkání rozporuplné pocity. Svoje mužstvo chválil za remízu, výkon už se mu tolik nezamlouval.

„Hodnotí se mi to dobře z toho pohledu, že jsme počtvrté v řadě neprohráli. Ale jinak to bude hodnocení kritické, protože jsme hlavně v první půli nedrželi s domácími krok. Upozorňoval jsem hráče, že Slovácko hraje úplně jinak jako před rokem. Nakonec to viděli i na videu. Dravost domácích byla větší. Měli ve hře víc důrazu, z toho jsme dostali gól. Po vyloučení přišla jediná část utkání, s kterou mohu být spokojený. Vyrovnali jsme, ale dopředu jsme toho moc nepředvedli. Je to upachtěný bod, ale moc si ho ceníme na těžké půdě s těžkým soupeřem,“ hodnotil zápas Josef Weber.