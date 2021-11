Milan Petržela ve své devatenácté ligové sezoně nastoupil k zápasu číslo 436, tím vyrovnal Stanislava Vlčka, dosavadního rekordmana v počtu startů v české nejvyšší soutěži.

Jaký byl vyrovnaný rekord pro rychlonohého záložníka?

„Zatím si to ani neuvědomuji. Číslo je to pěkné, jsem rád, že jsem to dokázal. Vyhýbala se mi zranění, v kariéře jsem neměl žádný větší problém. Z tohoto pohledu si říkám, že je perfektní toho docílit,“ říká těsně po zápase v Karviné a potvrzuje, že ho láká překonat metu pětistovky zápasů.

„Každý mi to předhazuje. Bylo by to hezké překonat, ale je strašně těžké držet se s mladými. Přicházejí noví hráči, je tu velká konkurence a hodně překážek. Je to daleko. Záleží na zdraví, člověk už má pokročilý věk, je ke všemu náchylnější. Každý zápas navíc teď už bude plus.“

Slovácko v Karviné po šesti zápasech zakoplo.

Co byla příčina ztráty dvou bodů? Jak to viděl zkušený záložník mužstva z Uherského Hradiště?

„Domácím se z jediné šance za první poločas podařilo dát hezký gól. Byli jsme rádi za vyrovnání. Dali jsme na 2:1, ale místo toho, abychom byli na míči, hlídali to a nepouštěli Karvinou do šancí, jsme zalezli a čekali na inkasovaný gól. Asi přišlo nějaké uspokojení, soupeře jsme nedorazili, ale nechali ho nadechnout. V závěru jsme se nechali zbytečně zatlačit a Karviná vyrovnala. Nakonec asi zasloužená remíza,“ hodnotil duel rodák z Hoštic– Heroltic u Vyškova.

Domácí byli v dvoutýdenní karanténě kvůli hromadné nákaze koronavirem a museli si nechat odložit dva ligové zápasy.

Můžeme mluvit o výhodě Slovácka? „Trochu jsme se o tom bavili. Ne že bychom na to spoléhali, ale čekali jsme, že druhý poločas bude vyhovovat spíše nám. Pak se nám podařilo dát gól, mělo nám to hrát do karet, ale z nepochopitelného důvodu jsme nechali hrát Karvinou. To byla velká chyba,“ hledá příčiny ztráty bodů Petržela.

I přes ztrátu se Slovácko drží na dostřel pohárových míst.

Po remíze v Karviné spadne nejhůř na čtvrtou příčku. „Máme to pořád parádně rozehrané, ale furt musíme být ve střehu. Nesmíme polevit a uspokojit se. Myslím, že zrovna se soupeři, jako je Karviná, bychom neměli ztrácet. V konečné tabulce nás to může mrzet,“ dobře ví záložník Slovácka, který má smlouvu v klubu do konce sezony.

„Pak uvidíme. Počkám na vedení, až začnou s vyjednáváním. Oni musí napřed projevit zájem. Já asi prosit o smlouvu nebudu,“ říká na závěr Milan Petržela.