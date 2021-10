„Možná jsem to dal někdy v dorostu, ale v chlapech nikdy. V lize je to premiéra,“ hlásil po zápase zkušený dvaatřicetiletý obránce, kterého fanoušci Slovácka právem zvolili nejlepším hráčem víkendového střetnutí.

Příznivce zaujal hlavně dvěma trefami, díky kterým celek z Uherského Hradiště otočil výsledek a po výhře 3:2 udržel letošní domácí neporazitelnost.

Proti předposlednímu týmu, který poprvé vedl nový trenér Jiří Jarošík, se ale Moravané dost nadřeli.

„Začátek nám nevyšel, když jsme z první akce soupeře inkasovali branku. Naštěstí jsme ke konci poločasu vyrovnali a po přestávce po domluvě v kabině dali na 3:1. Třetí branka nás asi trošku uspokojili a začali jsme hrát něco, co nám není vlastní. Koledovali jsme si o kontaktní branku, která nakonec přišla, ale v závěru jsme si to pohlídali a dotáhli jsme to do vítězného konce,“ hodnotí duel 10. kola Reinberk.

Byl to právě odchovanec Slovácka, kdo ve 40. minutě zavelel k obratu.

„Původně jsem to chtěl hlavičkovat na zadní tyč, ale viděl jsem, že tam běží hráči a bál jsem se, že bych je mohl trefit, a tak jsem to dával na přední tyč,“ popisuje vyrovnávací trefu, kterou po centru Kalabišky musel ještě potvrdit VAR.

„Hned jsem viděl, jak se gólman svalil za čáru i s míčem, takže jsem věděl, že branka bude platit,“ říká obránce Slovácka, který si ve druhém poločase připsal osmou ligovou branku.

Reinberk překonal teplického gólmana táhlou střelou z pětadvaceti metrů. „Slyšel jsem od kluků, že jsem sám, ale míč pěkně skákal, takže jsem se místo zpracování snažil, abych to trefil čistě nártem. Položil jsem se do toho a naštěstí to vyšlo,“ radoval se sváteční střelec.

Povedený duel pro něj ovšem neskončil dobře. Kvůli svalovému zranění musel střídat, závěr sledoval jen mezi náhradníky.

„Po autu nás tam trochu rozebrali a byl otevřený střed hřiště. Snažil jsem se ještě skluzem brance zabránit, ale míč skončil v síti. Já jsem se při tom bohužel zranil,“ líčí.

„Cítil jsem, že se mi špička zaryla do trávy a ruplo mně v lýtku a přišla bolest. Hned jsem věděl, že je zle,“ přiznává.

V pondělí jej čeká důkladné vyšetření. Zatím neví, jak dlouhá bude pauza. „Uvidíme, jak vážné to bude,“ dodal.

