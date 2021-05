Aktuálně řeší natažený sval a svoji budoucnost ve Slovácku. „Mám nějaké varianty, všechno je v jednání,“ tvrdí odchovanec klubu.

Po sezoně vám končí smlouva, už jste podepsal novou?

Ne, nepodepsal.

Máte namířeno z klubu pryč?

Ještě uvidíme. Všechno je v jednání, je možné, že i zůstanu. Mám nějaké varianty.

Kdy se vaše budoucnost rozsekne?

Jak už jsem říkal, všechno je v jednání. Přesné datum sám nevím.

Můžete být trošku konkrétnější?

To právě nemůžu. Můžu jen říct, že pokud to vyjde, tak to nebude naše liga.

Takže poslední domácí zápas proti Zlínu může být vaše loučení se Slováckem?

Může a nemusí.

V utkání proti Mladé Boleslavi jste už po dvaceti minutách střídal a další dva zápasy nehrál. Co se stalo?

V desáté minutě mě začal bez nějakého píchnutí zničehonic bolet sval. Ta bolest mě nechtěla pustit do sprintu. Přišlo to samo, ale něco tam muselo být dlouhodobě. Mohlo to být náročným programem v dubnu.

Jak vaše zranění vypadá aktuálně?

Do středy jsem nic nedělal, probíhala jenom rehabilitace. Ve středu jsem byl poprvé s týmem na tréninku. Věřím, že po sezoně ještě nemám. Uvidíme, jak bude sval připravený nastoupit do zbývajících zápasů.

Můžete nastoupit už v neděli v Českých Budějovicích?

To se uvidí, do neděle je ještě daleko.

Budějovice byly v krizi, v posledních zápasech už se zvedly. Jaké čekáte utkání?

Doma jsme s nimi hráli bez branek. Budějovice se snažily hrát sympaticky fotbal, měli dobrou rozehrávku a byly hodně nebezpeční dopředu. V minulém kole prohrály v Teplicích, každý tým je momentálně v jiném rozpoložení, takže čekám jiný zápas, jako byl u nás na podzim.

Slovácko je dobrém rozpoložení?

Myslím si, že jsem v tom nejlepším, v jakém můžeme být. Vybojovali jsme evropské poháry. Podařilo se nám něco, co se na Slovácku ještě nikomu nepodařilo. Myslím, že před zápasem v Budějovicích můžeme být v pohodě.

Je to také vaše nejlepší sezona?

Asi jo, čtvrté místo tu nikdy nebylo. Tedy doufám, že se nám ho podaří ve finále uhrát a bude to historiky nejlepší sezona, která v Hradišti byla.

V úvodu ligy jste získali ze čtyř zápasů deset bodů. Po Prohře v Brně zase přišla série bez prohry. Kde se začal rodit úspěch v letošní sezoně?

Osobně si myslím, že nám pomohla prohra v Brně, od té doby přišla nějaká vítězná šnůra. To byl zlomový bod, kdy jsme si řekli, že můžeme ty poháry urvat. Řekli jsme si, že to můžeme dokázat, že na to máme sílu a kvalitu.

Čím si vysvětlujete mimořádnou sezonu? Posílením o zkušené hráče? Osobností trenéra Svědíka nebo třeba střeleckou formou Jana Klimenta?

Přišel Milan Petržela, Klimič (Jan Kliment) se rozehrál do velké pohody, máme náročného trenéra, jeho pokyny jsme plnily do puntíku, také je v týmu skvělá parta. Sešlo se tam víc faktorů, díky kterým je naše postavení takové, jaké je.

Jan Kliment pravděpodobně ve Slovácku končí, odchodem se netají ani Hofmann, zájem je o další hráče. Je téma v kabině i podoba týmu v nové sezoně?

Určitě se mezi sebou bavíme o tom, kdo má jakou nabídku, takže víme, že někteří kluci odchází. Ale neřešíme, kdo je nahradí. To je na vedení klubu koho přivede, aby byl mančaft konkurence schopný i příští sezoně.

V lize jste za Slovácko odehrál 243 zápasů. Pamatujete na ten první?

Jasně, vzpomínám si, bylo to doma proti Teplicím a naskočil jsem v úplném závěru. Celý zápas jsem poprvé odehrál až proti Hradci Králové.