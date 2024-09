„Začátek byl z naší strany dobrý. Dali jsme brzy gól a chtěli jsme přidat další branky, abychom se uklidnili, ale bohužel se to nepodařilo. Škoda neproměněných tutovek. Konkrétně já jsem tam měl dvě. To jsem měl proměnit, zápas by byl pro nás klidnější,“ narážel na vyloženou šanci a břevno.

Kuřim srovnala deset minut po přestávce. Domácí byli v laufu, najednou bylo ze zápasu drama.

„Domácí už hráli vabank. Pánbůh zaplať, že jsme ještě přidali dvě branky a postoupili,“ oddechl si kapitán Slovácka.

| Video: Youtube

Tým trenéra Romana Westa nastoupil v hodně kombinované sestavě, z posledního ligového zápasu se objevil v základu jediný Kukučka. Jaká byla sehranost týmu?

„Bylo to trošku jiné jako na tréninku, ale nato bych se nevymlouval. Všichni hrají ligu, všichni mají kvalitu nato, abychom si poradili s takovým zápasem daleko lépe,“ zakončil hodnocení pohárového duelu odchovanec Slovácka.