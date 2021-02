„My jsme samozřejmě chtěli hrát už jenom proto, že jsme absolvovali takovou dálku. Asi se ale nic jiného dělat nedalo, protože hřiště bylo opravdu v hrozném stavu. S fotbalem by to nemělo nic společného,“ souhlasí jednatřicetiletý bek s verdiktem hlavního rozhodčího Julínka.

Že se víkendové střetnutí může odložit, nebyla pro Moravany až taková novinka. „V týdnu jsme měli zprávy, že hřiště nebude optimální, ale samozřejmě jsme se chystali na to, že se hrát bude,“ uvedl na klubovém webu Reinberk.

Fotbalisté Slovácka tak v sobotu normálně odcestovali na sever Čech. V Liberci, kde se ubytovali, se stejně jako vždy chystali na nadcházející zápas. Svědíkův tým ještě v neděli ráno absolvoval tradiční rozcvičku. Po ní asistent Palinek odcestoval do Jablonce, aby na Střelnici zkontroloval hřiště a hráče informoval o stavu plochy. „Od něj jsme věděli, že to asi bude špatné,“ přibližuje Reinberk.

Definitivní verdikt padl v pravé poledne. „Je však otázka, jestli se to nedalo rozhodnout dřív, protože to bylo téma již několik dní před zápasem. I vzhledem k předpovědi počasí se nedalo očekávat, že se to zlepším, spíše naopak,“ přemítá Reinberk.

Celek z Uherského Hradiště se tak vydal přes celou republiku zpátky domů. Trenér Svědík mužstvo ani po pětihodinové cestě nešetřil, místo volna byl klasický trénink. „Byli jsme naštvaní, že jedeme zpátky bez odehraného utkání. Navíc nás místo zápasu v sychravém počasí čekal trénink, abychom nevyšli z tempa,“ povzdechl si zkušený zadák.

Hráči Slovácka věří, že na páteční domácí utkání proti Teplicím bude hrací plocha solidně přichystaná. I když počasí fotbalu příliš nepřeje a Moravu sužují mrazy a v noci na pondělí napadl i sníh. „Máme začátek února, takže počasí neovlivníme. V tomto týdnu mají pokračovat mrazy, ale věříme, že v pátek bude hrací plocha na utkání připravená a zápas s Teplicemi odehrajeme v klasickém termínu,“ přeje si Reinberk.

Utkání 19. ligového kola mezi Slováckem a Teplicemi se odehraje v pátek 12. února od osmnácti hodin před televizními kamerami ČT Sport. O termínu dohrávky na půdě Jablonce by se mělo rozhodnout v nejbližších dnech.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl