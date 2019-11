„Je špatné prohrát v Budějovicích,“ glosoval to křídelník Slovácka Jan Navrátil. Stejně jako zbytek hostujícího týmu cítil po divném verdiktu rozhodčího Zelinky, který na pokyn asistenta Dobrovolného neuznal Daníčkovi a spol. vyrovnávací branku, hořkou pachuť.

„Podle nás to byl regulérní gól, ale nevím, co je zase za nové pravidlo,“ kroutil hlavou Navrátil.

Jenom na sudí se ale bývalý hráč Olomouce a Liberce vymlouvat nechtěl. „Měli jsme to zvládnout sami,“ ví dobře.

O nepříznivém výsledku 0:2 rozhodlo víc faktorů, ne jenom zdvižený praporek.

„Věděli jsme, že soupeř má dobré standardky, přesto jsme si to nepohlídali, což nás srazilo. Kvůli tomu jsme prohráli,“ myslí si devětadvacetiletý fotbalista.

Stejně nedělní duel na jihu Čech viděl i gólman Slovácka Matouš Trmal.

„Chyba je, že dostaneme dva góly a oba navíc ze standardek. Je naše blbost, že si to neumíme pohlídat,“ prohlásil člen reprezentační jednadvacítky.

Oba góly Jihočechů zaznamenali stopeři. Nejprve se trefil Havel, po přestávce skóroval i kapitán Sivok. „Připravovali jsme se na to, že mohou zahrozit jedině ze standardek a stejně se prosadili. Je to naše blbost,“ ví tasovický rodák.

Celek z Uherského Hradiště padl s Dynamem i podruhé v sezoně. „Bohužel se nám na na Budějovic tuto sezonu nedaří. Oni mají ze vzájemných zápasů šest bodů, my nula, takže je musíme získat jinde,“ říká Trmal.

Také jednička Slovácka měla výhrady k rozhodčím. „Musí si to srovnat sami, ale je to až vtipné,“ uvedl. „My do toho nevidíme. Nevíme, co se tam stalo. Podle mě měl ale gól platit, rozhodčí však viděl něco jiného. Každopádně jsme měli vyrovnat jinak,“ dodává naštvaný Trmal.