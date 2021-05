Zatímco setrvání šestačtyřicetiletého odborníka je stoprocentní a realizační tým čtvrtého celku FORTUNA:LIGY zůstává stejný, kádr zřejmě dozná několika změn. Nad některými hráči stále visí otazník, nejistá situace je hlavně ohledně útočníka Klimenta a stopera Hofmanna.

Zatímco zkušený obránce je po vypršení kontraktu na odchodu, nejlepšího střelce se vedení klubu nechce jen tak vzdát.

Svědík nechce přijít ani o klíčové středopolaře Sadílka s Havlíkem, zůstat by měl i krajní bek Reinberk. „Zabýváme se tím každý den. Situace se neustále mění,“ tvrdí Pojezný.

„Nechám fanoušky, ať se tím baví nebo trápí. Já jim mohu jenom vzkázat, že se určitě neflákáme. Uděláme všechno proto, abychom byli co nejsilnější,“ vzkazuje příznivcům.

Ředitel moravského klubu nemá klid ani těsně před koncem nejlepší sezony v historii. Pojezný je neustále na telefonu, pořád něco řeší a vyřizuje.

Přes velké vytížení nedokáže odfrnknout, vychutnat si letošní nadmíru povedený ročník. Byť známého činovníka výsledky a úspěch nejen prvního mužstva, ale i družstva žen těší, dál zůstává nohama pevně na zemi a pokračuje v tvrdé práci pro klub z Uherského Hradiště.

„Kdo je v obraze tak ví, že ve Slovácku jsem dvacet let. Mám na co vzpomínat, taky jsem něco musel pro klub obětovat. Dneska se to všechno vrací, což je určitě pozitivní,“ těší Pojezného.

Letošní výsledky bere jako určité poděkování za dlouholetou práci. Senzačním postupem do druhého předkola Evropské konferenční ligy UEFA ale jeho činnost nekončí.

Naopak, bývalý vynikající kanoista má před sebou další úkoly a výzvy. „Úspěch nás zavazuje k tomu, že máme velkou zodpovědnost nejen k nové evropské soutěži, ale i nových situacím, se kterými se teprve seznamuji,“ říká.

Pojezný nyní tráví čas vyplňováním formulářů a vyřizováním dalších dokumentů s požadavky UEFA.

Příprava na novou sezonu odstartuje v polovině června. Po tradičních úvodních testech přijdou na řadu klasické tréninky a taky soustředění ve Slovinsku. Celek z Uherského Hradiště chce být na další těžký ligový ročník dobře nachystaný.

V současné době nezahálí ani hráči z rezervy, které ředitel Pojezný přihlásil do druhé ligy. „Jsme v pořadí. Uvidíme, jak dopadnou licence. Podle toho se rozhodne, kam nás svaz přiřadí. Podle mě ale budeme hrát dál MSFL,“ očekává.

Důležitou součástí klubu jsou také fotbalistky. Parta trenéra Bláhy si v předstihu pojistila třetí příčku a tím i postup do předkola prestižní Ligy mistryň.

„Holky jsou příjemným oživením,“ chválí děvčata Pojezný. „Neustále se zlepšují, navíc mají velkou konkurenci v podobě mladých dorostenek, které na ně tlačí. Tento rok dosáhly fantastického úspěchu. V lize berou medaili, což se vždycky počítá,“ pronesl.

Po derby se Zlínem si také ředitel Slovácka na chvíli odpočine. Pojezný plánuje, že rodinu v létě vezme k moči. Cestou do Chorvatska se staví za fotbalisty na kempu ve Slovinsku, i ve volnu bude myšlenkami u fotbalu. „Najednou zajímáme spoustu lidí. To je taky proč to děláme,“ dodává rodák z Ostrožské Nové Vsi.