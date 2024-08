„Nechtěli jsme již kolem toho čeřit vody, ale pravda je taková, že v únoru 2024, když se mnou jeho agent jednal o hráči Novákovi do B týmu, tak se dotazoval, jak to bude s Honzou Kalabiškou. Za podpis nové smlouvy chtěl finanční provizi, tak jako každoročně po celých 6 let, což můžeme doložit z účetnictví.

Sdělil jsem mu, že pokud budeme prodlužovat novou smlouvu, tak už to bude bez finanční provize, že si to zvládneme vyřídit s hráčem i bez něj, ostatně tak to probíhalo pravidelně třeba s Michalem Kadlecem či Milanem Petrželou. Od té doby ztratil zájem.

Než odjel Honza Kalabiška na dovolenou, kdy ho mimochodem na letiště tam i zpět vezl na naše náklady zaměstnanec klubu, tak s ním mluvil nejprve sportovní ředitel Veliče Šumulikoski a pak i trenér Roman West a vysvětlovali mu, že je na hraně rozhodnutí a že se bude vše rozhodovat na poslední chvíli dle situace.

Já jsem očekával, že se na začátku přípravy, která startovala 17.6. 2024 potkáme a nějaké řešení najdeme. Rozhodně to nebylo tak, že bychom mu žádnou smlouvu nenabídli. Stejně tomu ostatně bylo i s Milanem Petrželou. Bohužel k tomu na rozdíl od Milana již nedošlo, protože během dovolené uzavřel jeho agent dohodu v Pardubicích, což jsme se my dozvěděli od Pardubic, které to 16. června oznámily.

Jan Kalabiška měl ve Slovácku smlouvu do 30.6. a pokud tvrdí, že tady chtěl zůstat, tak je škoda, že nedorazil na start přípravy. Předpokládám, že kdyby v pondělí 17. června, kdy letní příprava startovala, nedošlo k dohodě mezi námi a hráčem, tak by o něj Pardubice zájem neztratily. On se ale s Pardubicemi dohodl ještě před vypršením smlouvy ve Slovácku.

Na základě toho už nebylo co řešit a poté jsme mu i vyhověli a 17.6.2024, v době jeho platnosti smlouvy v našem klubu, jsme mu vyšli vstříc a předčasně ho uvolnili do přípravy s Pardubicemi. Tím se celá záležitost uzavřela.“

Výkonný ředitel 1. FC Slovácko Petr Pojezný