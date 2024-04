ROZHOVOR/ Vnímá hlasy i kritiku části fanoušků, ani ředitel klubu 1. FC Slovácko Petr Pojezný není s jarními výkony a výsledky ligového týmu spokojený. Nad některými názory a spekulacemi příznivců ale jen nevěřícně kroutí hlavou.

Ředitel 1. FC Slovácko Petr Pojezný. | Foto: Deník/Jan Karásek

Celek z Uherského Hradiště se i přes horší období drží v elitní šestce, tři kola před koncem základní části živí reálnou šanci na účast v evropských pohárech.

„Hodnotit sezónu nyní by bylo předčasné. Přijde mi absurdní, že se někdo naváží do majitelů. Bez nich by Slovácko mělo ligové ambice jen těžko,“ říká otevřeně Pojezný pro Slovácký Deník.

Přesto souhlasíte, že jaro neprobíhá podle vašich představ …

Představu o jarní části soutěže jsme měli jinou. Na závěr podzimu jsme byli ve sportovní formě a měli nadstandardní výsledky. V zimě si Slavia neplánovaně stáhla Matěje Valentu, ale do týmu přišli dva vytipovaní hráči, Patrik Blahút a Marko Kvasina a podle požadavku trenéra jsme zajistili dvě herní soustředění v Turecku a příprava vypadala solidně. Bohužel vstup do jara nám nevyšel a nyní je situace přesně opačná. Tým hledá formu, potýká se se zraněními a absencemi několika důležitých hráčů, což se projevuje v ligové tabulce. Jediná cesta, jak z toho ven, je to zlomit a poctivě pracovat. Všichni v klubu nyní děláme maximum pro to, abychom zabojovali o co nejlepší závěr ligové soutěže. Hodnotit nyní sezónu by bylo předčasné.

Konzultujete situaci i s oběma majiteli?

Samozřejmě, že komunikace probíhá i na úrovni majitelů a přijde mi absurdní, že se někdo naváží i do nich. Pan Zemek otevřel klub i pro pana Skopala a společně řeší několik zásadních kroků, které by měly klub stabilizovat. Je potřeba si uvědomit, že vstup dalšího majitele, pana Skopala a jeho firmy Solar Global, byl pro klub existenčně zcela zásadní. Bez jeho pomoci by si klub dál neporadil. Nelze vše měřit jen výsledky na hřišti. Je potřeba si uvědomit, že i rozpočet klubu za poslední roky narostl a hráči, kteří nyní v klubu jsou, hrají za jiné peníze, než když jsme před pěti šesti lety hráli o záchranu. Bohužel podpora dalších subjektů, včetně města a kraje, se sice o něco navýšila, ale v poměru nárůstu rozpočtu na provoz je nedostačující, a tak to musí sanovat majitelé. Mimo to holding Solar Global zakoupil nákladné reklamní LED panely na stadion a koupil hotel Mlýn na Velehradě, kde vzniká ubytovací zázemí pro hráče fotbalové akademie. Zapomínat nemůžeme ani na fotbalový areál v Kunovicích, kde díky aktivnímu přístupu pana Skopala našlo Slovácko své další možné existenční zázemí. Podpora majitelů je pro klub absolutně důležitá a bez ní by Slovácko mělo ligové ambice jen těžko.

Holzer urychlil návrat, chce se dostat do pohody. Zhlédl i motivační video

Nemáte obavu, že se fanoušci za poslední roky namlsali a jejich očekávání teď budou nad možnosti klubu?Tak buďme za to vděční, že jsme se dostali do společnosti týmů na špičce ligy. Musíme však vnímat i skutečnost, že se nám to do jisté míry, jak se říká sešlo. Nejenom že se podařilo poskládat partu hráčů s trenérem v kabině, která byla delší dobu pohromadě a táhla za jeden provaz, ale i ostatní okolnosti nám napomohly. Pokud by takové kluby, jako je Zbrojovka Brno nebo Baník Ostrava, naplňovaly své reálné ambice, tak dostat se v posledních letech do první šestky by bylo o to složitější. Věřím, že fanoušci si uvědomují, že liga na Slovácku není žádná samozřejmost. Na druhou stranu, když jsme na podzim roku 2018 byli po třinácti kolech poslední, tak by mě ani ve snu nenapadlo, že za pár let budeme slavit vítězství v poháru a probojujeme se do skupiny v Evropské konferenční lize. Nikde není napsáno, že se to při trpělivé práci zase nemůže sejít …