Svědíkův tým zakončí dlouhý, ale úspěšný rok domácím duelem s Jabloncem, který se po postupu do základní skupiny Evropské Konferenční ligy v české nejvyšší soutěži trápí, na konci podzimu je až třináctý.

„Jablonec má náročný program. Nemá tak široký kádr třeba jako Sparta, Slavia nebo Plzeň. Bylo to pro něj těžké,“ míní Pojezný.

Známý funkcionář ale soupeře ze severu Čech rozhodně nepodceňuje. „Hráče mají kvalitní. Proto se musíme připravit a být koncentrovaní. Až zápas ukáže, kdo je vítěz,“ uvedl.

I když Jablonec trápí situace ohledně šéfa Miroslava Pelty, v Evropě si vydělal několik desítek milionů korun. Slovácko si zahrálo jenom předkolo, i proto se snažilo udržet rozpočet z předcházejících sezon.

„Něco jsem vydělali, něco utratili. I když rozpočet držíme, náklady nám rostou. Třeba jsme vyhráli spoustu zápasů. Vzhledem k pohárům máme asi desetiprocentní nárůst,“ přiznává Pojezný.

Podle něj celek z Uherského Hradiště žije a padá s podnikatelem Zdeňkem Zemkem. „I když se nám spousta věcí daří, bez něj bychom to nezvládli. Jemu patří největší dík,“ upozorňuje Pojezný.

Jelikož má Slovácko dva tisíce permanentkářů, dostane se na poslední domácí zápasy jen polovina z nich. Třeba na závěrečný duel s Jabloncem se dostanou pouze držitelé zakoupených permanentek Spolu do pohárů na tribunu B a tribunu C. „Jinak to řešit snad ani nejde,“ říká Pojezný, který se těší na dovolenou, krátké volno.

Známý funkcionář prožije Vánoce doma v Ostrožské Nové Vsi. „Děti rostou, rodina potřebuje být spolu, protože zápasy jsou každý víkend a rodina tím trpí. Proto je nejen pro mě, ale i pro trenéry, hráče a všechny z klubu pauza hrozně důležitá,“ líčí.

„Navíc sezona byla mimořádně těžká a dlouhá. Zápas bylo strašně moc. Je potřeba si fakt odpočinout,“ přidává.

Fotbalisté Slovácka si o svátcích odpočinou, po Silvestru se ale znovu sejdou a začnu přípravu na jarní boje. Kadlece a spol. v zimě kromě domácího drilu také koncem ledna čeká herní soustředění v Chorvatsku.

„Byli jsme tam už dvakrát a pokaždé jsme byli spokojení,“ připomíná Pojezný.

„Máme tam kvalitní podmínky i zápasy s dobrými soupeři. Navíc tam nemusíme letět, což je v dnešní covidové době jednodušší,“ přidává. „Pokaždé jsme se tam připravili výborně a já věřím, že to vyjde i potřetí,“ dodává.