Vytoužených pět nových hráčů trenérů Svědíkovi v krátké letní pauze nepřivedl, přesto další změny a pohyb v kádru výkonný ředitel 1. FC Slovácko Petr Pojezný nevylučuje.

„Je to sice nekonečný příběh, ale ani když přivedeme za týden krajního obránce, nebudeme sedět s rukama v klíně a myslet si, že máme hotovo. Naopak, když bude šance získat jakéhokoliv hráče, půjdeme do toho,“ vzkazuje nejen kouči, ale i fanouškům známý funkcionář.

„Jedna věc je však přání a druhá zase možnosti klubu a realita,“ upozorňuje Pojezný.

„Je samozřejmě dobře, že je trenér maximalista a má po nás požadavky, které se mu snažíme v rámci našich možností splnit, ale nechceme do ničeho narazit,“ říká.

Podle Pojezného má složení kádru na starosti především sportovní ředitel Veliče Šumulikoski.

Právě bývalý reprezentant severní Makedonie je s koučem Svědíkem v každodenním kontaktu, neustále řeší hráče v mužstvu i případné posily.

„Já jsem zodpovědný za klub, trenér za práci s mužstvem, výsledky. Samozřejmě všichni tady z toho, co máme ve Slovácku, chceme vytěžit co nejvíc. O tom to tady vždycky bylo a bude,“ říká.

„Navíc klub není jenom první mužstvo, ale i béčko, ženy či mládež. Starostí je spousta. Pro mě je třeba důležité zapracovávat do áčka i odchovance,“ připomíná.

Přivést posily, které by okamžitě zapadly do mančaftu a hned hrály, navíc není pro regionální klub z východní Moravy nic jednoduchého.

„Když třeba sháníme stopera a on vidí, že je tu Kadlec s Hofmannem, tak se k nám úplně nehrne, protože ví, že by třeba hned nehrál. Třeba Břečka po návratu z Turecka nehraje dodneška. To jsou věci, které lidí nevidí,“ zdůrazňuje.

Slovácko ani po premiérové účasti v Konferenční lize rozhazovat peníze nemíní.

„Náš klub má svá specifika, která jsou výhodou, ale i nevýhodou. Vím, že se to zvenku těžko hodnotí. Za celý klub ale nesu plnou zodpovědnost, dávám hlavu na špalek. I když to někdo vidí jinak, dělám maximum,“ pronesl.

Pojezný dobře ví, že se nemusí zpovídat fanouškům, ale majitelům Zemkovi a Skopalovi.

Oba podnikatelé mají ve Slovácku shodný padesátiprocentní podíl, hlavní je jejich slovo.

„Nechápu ty nesmysly, které od lidí občas slyším. Já jsem hrozně vděčný, že tady dva majitele máme. Klobouk dolů před nimi. Spousta českých klubů nám je může jedině závidět. Je unikát, že máme takové dva akcionáře,“ prohlásil.

Ředitel klubu věří, že je celek z Uherského Hradiště na další sezonu mezi tuzemskou elitou dobře nachystaný.

„Po dvou letech bez pohárů jsme měli větší klid na práci. Také zahraniční soustředění bylo na patřičné úrovni. Jak na tom jsme, ale ukáže až liga, ve které jsme se dostali na pozice, kde jsme nikdy předtím nebyli. Děláme maximum pro to, abychom se udrželi takto vysoko,“ slibuje.

„Mě samozřejmě těší, že jsme se v Rakousku mohli srovnávat s takovými velkokluby, jako je Olympiakos Pireus nebo Red Bull Salcburk. Klobouk dolů před kluky, že takovým mužstvům dokážeme čelit,“ dodal.