Hradec Králové je druhým soupeřem Slovácka na domácím stadionu v řadě. Votroci jsou na desátém místě tabulky a mají čtrnáct bodů. Tedy o sedm méně, jako svěřenci trenéra Martina Svědíka. Defenzivní záložník, nebo chcete–li obránce, Vlastimil Daníček dobře ví, že to nebude snadné utkání.

Fotbalista Slovácka Vlastimil Daníček (v modrém dresu) při zápase s Baníkem Ostrava. | Foto: 1. FC Slovácko

„Bude to hodně důležitý zápas. Tabulka se vyrovnává, my chceme hlavně doma vyhrávat, o to víc mrzí, že jsme neupěli uplynulý víkend proti Liberci. Musíme udělat maximum, abychom měli po těchto dvou domácích zápasech čtyři body,“ burcuje přes klubový web zástupce kapitána.

Hosté mají z venkovních zápasů pouhé dva body. Horší už je jenom poslední Zlín a českobudějovické Dynamo. Bodový zisk mají Východočeši převážně z domácích zápasů.

„Mají novou arénu, zažívají novou domácí atmosféru. To jenom potvrzuje to, že když hrajete před vlastními fanoušky, tak je to velká výhoda,“ myslí si Vlastimil Daníček a vyjmenovává nejlepší hráče sobotního soupeře.

Rychlostní kanoisté si zimní přípravu zpestřují účastí na běžeckých soutěžích

„Hodně se mně líbí Horák. Je aktivní, má formu. Také si musíme dát pozor na Vašulína s Pilařem. Oba jsou výborní fotbalisté a mají velké zkušenosti. Musíme být doma dominantnější, hladovější a víc se rvát ve vápně. Věřím, že tentokrát zůstanou všechny body na Slovácku,“ prozrazuje recept na tři body rodák z Napajedel.

Byt to právě Vlastimil Daníček, který mohl v uplynulém kole vstřelit vítěznou branku. Nakonec jeho hlavička v nastavení gólem neskončila. „Scházela větší přesnost, chtěl jsem dát balon víc k tyči. Bohužel, do branky nespadl,“ vrací se k remízovému utkání proti Liberci.

Proti libereckému Slovanu nastoupil Daníček po dvouzápasové pauze. Na vině byl jeho zdravotní stav. „Ten problém byl kotník. Měl jsem uvnitř obrovský otok. Objezdil jsem doktory a byl jsem na iks vyšetření, už mi to lezlo na hlavu. Po jedenácti týdnech se otok zmenšil – už mě neomezuje,“ říká na závěr muž, který má v lize odehraných 303 zápasů.