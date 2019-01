ROZHOVOR / Fotbalisté Slovácka jsou zhruba v polovině zimní přípravy. Na kondičním soustředění v Turecku odehráli dva zápasy. Gólmanská jednička Matouš Trmal vinou lehčího zranění odpočíval, na brankářském postu se tak rovnoměrně vystřídala dvojice Michal Daněk a Vít Nemrava.

Brankář Vít Nemrava o své budoucnosti zatím jasno nemá. Na tribuně ale sedět nechce. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

Druhý jmenovaný v loňské jarní části sezony vypomáhal v bráně třetiligovému Uherskému Brodu, na podzim byl trojkou ve Slovácku. Rodák z Dolního Němčí, který absolvoval stáže v londýnském West Hamu United, není v týmu žádný nováček. V ligovém kádru byl už před třemi lety za trenéra Habance, přesto na svou ligovou šanci pořád čeká.

Jak to s vámi aktuálně vypadá? Budete pro jaro v kádru Slovácka nebo je v jednání nějaké hostování?

Abych řekl pravdu, tak zatím nevím. Je možné, že gólmani zůstaneme na jaře ve Slovácku ve stejném složení, ale fakt nevím. Samozřejmě že bych se rád dostal do branky. Uvidíme, jak se to bude všechno vyvíjet.

Je možný i návrat do Uherského Brodu?

To si myslím, že asi ne.

Ale s pozicí třetího gólmana nemůžete být spokojený …

Je jasné, že bych rád chytal. Nikoho nebaví sedět na lavičce.

Pokud by přišla nějaká nabídka třeba i z druhé ligy, vzal byste ji?

Jestli by bylo rozhodování jenom na mně, tak asi ano. Ale jsou tady další faktory. V klubu můžou říct ne, jsou tam sice ještě dva gólmani, ale v průběhu sezony se může stát cokoliv. Těch faktorů je tam spousta.

Byl jste na hostování v druholigových Vítkovicích. Nemrzí vás, že jste tam nedostal pořádnou příležitost?

Co se týče Vítkovic, tak bych to angažmá rozdělil na dvě fáze. Když tam byl trenér Kopecký, tak se první půlrok zachraňovala druhá liga. Tým měl sérii výher a trenér nechtěl sahat do sestavy, to jsem měl pochopení a nějakým způsobem jsem to respektoval. Pak převzal mužstvo Roman West, byla domluva, že dostanu šanci, ta nakonec nepřišla a všechno odchytal Pepa Květoň. Nakonec jsem byl rád, že jsem odešel do Brodu, kde jsem odchytal půlku sezony.

Pořád kryjete někomu záda. Je to hodně o trpělivosti?

Člověk by rád chytal, to je přirozené, nechcete sedět na lavičce. Všechno má své meze, trpělivost ano, ale prostě nemůžete na šanci čekat pořád dokola.

V Turecku jste nastoupil v obou zápasech. Zachytal jste si?

V prvním zápase byl Alkmaar výborný na míči, my jsme hráli víc zataženě. Docela nás točili, ale moc vyložených šancí si ve druhém poločase nevytvořili, nedali ani penaltu. Většinou hráli na naší polovině, člověk musel být pořád ve střehu. S kazašským týmem to bylo víc o bojovnosti, navíc byl těžký terén, celý zápas pršelo.

Určitě potěšilo i to, že jste oba zápasy zvládli výsledkově. Je to tak?

To je hodně důležité, líp se pak pracuje na tréninku.

Jaké bylo soustředění z pohledu gólmana?

Bylo docela náročné, ale nic jiného se od prvního týdnu přípravy nedá čekat. Navíc jsme skoro celé soustředění odtrénovali ve dvou. Myslím, že jsme to zvládli docela dobře. Každý den jsme měli tři tréninky, jestli to takto můžu říct. Ráno byla posilovna, pak se šlo hned na hřiště, po obědě na další odpolední trénink a na závěr byla regenerace.

S trenérem Martinem Svědíkem přišel i nový kouč gólmanů Luboš Přibyl. Pozorujete nějakou změnu?

Něco se určitě změnilo. Každý trenér má svoje tréninkové metody a praktiky, ale žádná závratná změna v přípravě není.

Z Turecka jste se museli rychle přeorientovat na místní podmínky a umělou trávu. Spousta hráčů si na ni stěžuje, vadí vám osobně?

Ne, počasí je prostě takové, jaké je. Člověk se s tím musí vypořádat. Jasně, přírodní tráva je lepší, ale že bych to nějak řešil, to rozhodně ne.

Slovácko je po podzimu na jedenáctém místě tabulky. Jaká bude podle vás jarní část? Budete stoupat nahoru?

Určitě, jsem o tom jednoznačně přesvědčený. Věřím, že se probojujeme do prostřední skupiny, která bude hrát o účast v Evropské lize (7.10. místo po základní části). Závěr podzimu to nakonec potvrdil.