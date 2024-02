Na podobné ceremoniály si zrovna nepotrpí. Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík dobře ví, že různé předzápasové předávání a akce odvádějí pozornost, snižují koncentraci. V sobotu měl velkou slávu rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela. Jeho pětistovkou žili fanoušci a vlastně celý klub.

Fotbalisté Slovácka hostili doma Pardubice | Video: Libor Kopl

Nakonec všichni společně rozdýchávali zklamaní a domácí porážku 1:2 s Pardubicemi.

„Milanovi to přeji. Patří to k tomu, ale po tom, co se dělo v týdnu, bych to před utkáním minimalizoval. Nemyslím si, že by nám to prohrálo zápas, ale mohlo toho být méně, aby koncentrace mužstva i Milana samotného byla lepší. Vliv na výkon to ale nemělo,“ prohlásil Svědík.

Z domácí prohry byl hodně rozmrzelý a smutný. „I bod by byl málo, alespoň by ale něco řešil. My ještě v závěru dostaneme branku navíc,“ hořekoval.

Kouči Slovácka po úvodním jarním nezdaru vadilo především chování některých hráčů před inkasovanými brankami. „Stalo se to již poněkolikáté. Přišlo mi, jako by na trávníku byli kluci, co si jdou zahrát fotbal. V některých situacích jsme se chovali laxně, neplnili si povinnosti. Některé výkony nebyly v pořádku,“ hněval se Svědík.

Celku z Uherského Hradiště body nepřinesla ani poměrně dlouhá přesilovka po vyloučení hostujícího beka Dominika Mareše v 68. minutě.

„Není tam taková zodpovědnost a koncentrace. Myslíme si, že tam vždycky bude někdo jiný, spoléháme jeden na druhého, ale ve finále situace podceníme a nechápe soupeři moc prostoru,“ prohlásil.

Moravanům nevyšel závěr ani začátek. Od 14. minuty, kdy šli Východočeši po brance Tomáše Zlatohlávka do vedení, doháněli manko. „Byl to zbytečný gól. Pustit soupeře do vedení byl velký luxus,“ má jasno Svědík.

Moravané se z direktu jen těžce zvedali, i tak v první půli několikrát zahrozili. „Začátek nám moc nevyšel pode představ. Byli jsme všude druzí, nemohli jsme založit žádnou akci, hodně jsme ztráceli balony a nevyhrávali osobní souboje. Postupně jsme se do toho dostali, zlepšili se, ale řešení v předfinální a finální fázi nebylo dobré,“ říká kouč.

Slovácko se dočkalo vyrovnání až v 89. minutě, kdy se po velkém tlaku a s pomocí břevna prosadil Cicilia.

Domácí chtěli otočit zápas na svou stranu, ale místo toho nečekaně inkasovali.

Po brejku a přihrávce Patráka se v první minutě nastavení do odkryté branky trefil Hlavatý.

Zápas přinesl i sporný moment. Sudí Volek v 55. minutě nejprve nařídil za faul gólmana Heči na pardubického útočníka Brdičku pokutový kop, ale po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí situace ze záznamu penaltu odvolal.

„Já už jsem byl smířený a čekal na verdikt,“ připustil Svědík, který se narodil v Pardubicích a začínal tam s trenérskou kariérou.

„Po zrušení penalty přišla úleva. Dostali jsme další možnost s výsledkem něco udělat. I mužstvo to tak cítilo. Bohužel jsme vyrovnávací gól potřebovali dát trošku dřív,“ míní Svědík.

Moravanům citelně scházel středopolař Valenta, který v zimě ve Slovácku skončil a přestoupil ze Slavie do Plzně. Na tribuně vedle stopera Břečky seděl vykartovaný Doski.

„Na toto se nemůžeme ohlížet. Jsou tady jiní hráči, kteří měli plnit jasně dané úkoly, ale individuální výkony nebyly dobré, proto jsme nemohli pomýšlet na větší úspěch,“ dodává Svědík.

Nyní musí tým připravit na třaskavé krajské derby ve Zlíně. Další zaváhání by Slovácko hodně bolelo.