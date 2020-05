(ROZHOVOR)

Uherské Hradiště - Slovácko odehrálo první přípravné utkání po koronavirové pauze. Prostějovu nastřílelo čtyři branky, přesto nebyl kouč Martin Svědík s hrou svých svěřenců spokojený. Ze sedadla hlavní tribuny na staroměstském Širůchu ho nadzvedl hlavně druhý poločas, ve kterém byl druholigový soupeř aktivnější. „Hlavně individuální výkony a týmové pojetí, to byl ve druhé půlce z naší strany paskvil,“ hodnotil zápas náročný trenér.

Za první půlku jste nastříleli tři branky. Jak byste zhodnotil první poločas?

Ne - že byla úplná spokojenost, ale mělo to nějaké parametry v obranné fázi. Také jsme vstřelili branky, ale byla tam i pasáž, ve které jsme zbytečně ztráceli míče. Samozřejmě, bylo znát, že jsme dlouho nehráli. Mělo to věci, které jsou pro nás důležité - z tohoto pohledu to bylo v pořádku. S první půlkou můžeme mít větší spokojenost jako s tou druhou. Tam mám velké výhrady k individuálním výkonům a celkové hře.

Co konkrétně budete hráčům za druhý poločas vyčítat?

Zbytečně jsme hostům dovolili dát branku, také jsme se nechali zbytečně zatlačit. Měli plno standardek, od nás bylo ve hře spoustu ztrát v nebezpečných prostorech od klíčových hráčů. Tam jsem určitě spokojený nebyl. Hlavně individuální výkony a týmové pojetí byl z naší strany v druhé půlce paskvil. Měli jsme čtyři vyložené šance a nedali ani jednu, s tím nemůžu být spokojený.

Hráli jste zápas zhruba po devíti týdnech…

Všichni to přivítali, kluci jsou rádi, že liga za chviličku znovu začne. Všechno to směřuje k tomu, abychom byli na první ligový zápas připravení. Ještě přemýšlíme, že bychom přidali jeden přípravný zápas. Chceme vytížit víc hráče z širšího kádru. Na úvod ligy je šest zápasů v kuse, pro hráče to bude náročné.

Můžete kádr rozšířit i o hráče z třetiligového béčka?

Nemůžeme. Musíme posuzovat i nějakou kvalitu, ale tam nikdo není. Ani v dorostu není hráč, který by mohl zasáhnout do přípravy ligového týmu. Měli jsme v přípravě dva dorostence Veleckého s Poláškem, ale na jejich další vývoj je čas. Bude to o tom, namixovat různě všechny naše hráče, aby si kluci udrželi formu.

Máte všechny hráče zdravé? Proti Prostějovu nehrál obránce Šimko?

Patrik Šimko a Filip Vecheta, to jsou jediní dva hráči, kteří jsou zranění. Patrik Šimko, by měl být na ligu připravený. Také jste viděli, že po zranění už nastoupil i Jan Kliment.

Prostějovu jste dali čtyři góly. Ten o tři dny dřív porazil o čtyři branky Olomouc. Naznačuje to něco?

Ne, vůbec, to je příprava, každý zápas je jiný, na každého to přestávkové období nechalo jiný odraz. To vůbec nesledujeme a soustředíme se na sebe.