Svůj premiérový gól vstřelil po hodině hry docela kuriózním způsobem. „Balon jsem dostal do branky hrudí. Dostal jsem hezký míč od Navrce (Jan Navrátil – pozn. red.) na zadní tyč, letělo mi to kousek nad hlavou, naštěstí z toho byl gól,“ popisoval Michal Kohút svoji první ligovou trefu.

Balon z brány ještě vyhodil gólman Grigar, ale míč evidentně skončil za lajnou, přesto běžel domácí brankář gól reklamovat k rozhodčímu. „Hlavní naštěstí viděl, že míč skončil za brankovou čarou, za mě jasný gól. Grigar si asi myslel, že to branka nebyla,“ vysvětluje počínání domácí brankáře Kohút a dodává. „Byl to můj jedenáctý ligový start, mohl jsem dát první ligový gól i dřív, ale nestěžuji si.“

Odchovanec fotbalu z Velké nad Veličkou měl blízko k první ligové trefě už v úvodu prvního poločasu.

Jeho střela ovšem skončila na tyči. „Snažil jsem to střílet na tu zadní . Balon jsem trefil docela dobře, scházelo pár centimetrů. Spadlo to do tyče – škoda,“ popisoval svoji první šanci ofenzivní záložník a zhodnotil první půlku.

„Myslím, že jsme byli na Teplice dobře připravení. Věděli jsme, co budou hrát. První půlka nám vyšla docela dobře, takže ji musíme hodnotit pozitivně. Vypracovali jsme si i několik šancí, jen škoda, že jsme je neproměnili,“ lituje.

V úvodu druhého poločasu se hrálo podle domácích not. Skláři, ale zazdili tutovku Marešem. „Začátek druhé půle jsme měli špatný. Teplice nás zatlačily. Naštěstí jsme se z toho tak po deseti minutách dostali a zase hráli svoji hru. Domácí to moji brance otevřeli, my jsme měli možnost hrát na rychle brejky. Na konci zápasu se nám podařilo jeden proměnit,“ hodnotil druhé dějství dvacetiletý záložník.

Slovácko má po třetím kole sedm bodů – dvě výhry z venkovních zápasů se musí počítat.

Je to ligový start nad očekávání? „Není, mohli jsme jich mít devět. Doma s Jabloncem jsme dva ztratili,“ míní ofenzivní středopolař Slovácka.

Mužstvo trenéra Martina Svědíka čekají v následujícím týdnu dva zápasy. Nejprve ve středu pohár ve Vyškově a v sobotu na domácí hřišti Příbram. Nehrozí po parádním ligovém startu podcenění obou soupeřů. „To v žádném případě. Na každého se připravujeme stejně a žádné podcenění nedovolíme,“ říká na závěr odhodlaně Michal Kohút.