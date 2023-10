Všechno se událo v 56. minutě. Bylo to nevydařená střela, Marek Havlík už šel pomalu ke své brance, ale najednou spoluhráči oslavovali branku. Jeho nemastná neslaná trefa podklouzla teplickému Grygarovi pod tělem do sítě. Slovácko se tak dostalo do dvoubrankového vedení.

Záložník Slovácka Marek Havlík při zápase s Teplicemi. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Přebíral jsem si balon někde na hranici velkého vápna. Měl jsem v hlavě, že vystřelím, bohužel mi střela vůbec nesedla, už jsem se otáčel pryč. Najednou jsme slavili gól,“ popisoval šťastný střelec svoji třetí branku v sezoně.

Byl to klíčový hráč Slovácka, který svým gólem dal výsledku definitivu. Odchovanec fotbalu z Lubné na Kroměřížsku zhodnotil zápas takto.

„Prvních dvacet minut bylo vyrovnaných. Soupeř měl jednu šanci, my také. Potom přišla ta červená karta, po ní jsme se tlačili víc do vápna. Vytvořili jsme si přečíslení, ale k brance to nevedlo. O poločase jsme si řekli, že musíme hru víc otáčet, dostávat do vápna centry. Podařilo se nám dát první branku, utkání se pro nás vyvíjelo dobře. Druhý gól jsme přidali po chybě gólmana. Zápas už jsme dohráli v klidu.“

Trenér Martin Svědík reagoval na nepříznivé výsledky v uplynulých zápasech změnou některých hráčů v základní sestavě a také změnou postu Marka Havlíka.

„Osobně jsem dostal jiné úkoly, hrál jsem víc nahoře. Trošku mi to pomohlo, nezabýval jsem se tolik rozehrou, jenom jsem sbíral odražené balony. Bylo to pro mě lepší. Zápas jsme zvládli, odrazili jsme se od poctivého výkonu v obraně,“ pochvaluje defenzívu týmu Marek Havlík.

Fotbalisty Slovácka čeká příjemná reprezentační pauza. S výhrou a nulou vzadu se bude hned lépe připravovat. „Je to do přestávky psychická vzpruha. Chtěli jsme zápas postavit na důrazu v obraně a dát nějaké branky. Všechno se povedlo, je to povzbuzení do dalších zápasů,“ říká na závěr Marek Havlík.