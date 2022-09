„Na hřišti jsem tu situaci přesně neviděl. První kontakt byl před vápnem, já jsem mu brnknul o nohu a spadl jsem na něj. Je to na posouzení rozhodčího, těžko se mi to hodnotí,“ vyjádřil se k problematické situaci stoper Slovácka.

Jaké je vaše hodnocení zápasu? Berete bod?

Měli jsme skvělý vstup do zápasu. Z naší strany to bylo bojovné utkání. Slavia byla sice silnější na balonu, ale my jsme měli víc šancí, zasloužili jsme si tři body. Můžeme na tom výkonu stavět.

Jak se díváte na váš střet s Lingrem, z kterého se kopala penalta?

Měli to zkontrolované z videa. Komise rozhodčích to nějak vyhodnotí, mrzí mě to. Nechtěl jsem ho zfaulovat, zakopl jsem mu o nohu. Rozhodčí to posoudil takto, akceptuju to. Měli jsme šance, mohli jsme dát ještě další góly, ale chyby se stávají. Je to pro nás škoda, protože vítězství bychom si určitě zasloužili.

První branku dal Merchas Doski. Co říkáte na jeho výkon?

Hned jak přišel bylo jasné, že má kvalitu. Je to německá škola, nefňuká ani na tréninku. Někdo do něho trochu zajede, ale vstane a hraje dál. Má buldočí mentalitu, umí jít do balonu pěkně zostra. I když neumí řeč, ví, co po něm trenér chce. Má potenciál se ještě zlepšovat. Byl to pro Slovácko dobrý kup.

Také se vrátil stoper Tomáš Břečka. Jak ho vidíte?

Je super, že se vrací kluk, který tady působil. Hrál v zahraničí a musíme to na něm také postavit. Tomáš není zase tak starý, Slovácku má pořád co dát. Pro mě i pro tým je to dobře, je pro nás důležité, aby se rychle dostal do zatížení. Samozřejmě nám pomůže.

Už ve čtvrtek hrajete evropské poháry. Budete dostatečně odpočinutí?

Není v tom problém. Jsme na to nachystaní, proto jsme měli přípravu tak těžkou jako jsme měli. Hrajeme doma, doufejme, že přijde co nejvíce diváků. Budeme se snažit dobře zregenerovat.