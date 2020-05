„Ve hře bylo dost nepřesných soubojů, ztráceli jsme lehké míče. Sigma držela balon, ale spíš dávala přihrávky dozadu, my jsme slušně bránili v bloku. Každý mančaft si v prvním poločase vypracoval po jedné šanci,“ hodnotil první půlku Martin Svědík.

Druhý poločas byl jasně v režii domácího týmu. Po góle volaly hlavně příležitosti aktivního Sadílka, šanci měl i Petržela, nebezpečně střílel také kapitán Daníček. Druhou půlku domácí kouč chválil.

„Ve druhém poločase se náš výkon zlepšil, ale znovu se potvrdila naše sterilita v zakončení. Nejsme z našich šancí schopni dát branku, stojí nás to výsledek a body. Byli jsme lepší, Sigma neměla nic kromě pár standartek. Jsou to pro nás ztracené dva body, teď půjdou zápasy rychle za sebou, musíme se z toho rychle oklepat,“ dobře ví Martin Svědík.

Radoslav Látal: Bylo to o jedné brance. Remízu bereme

Jeho protějšek kouč Olomouce Radoslav Látal byl s remízou spokojený.

„Odvážíme si ze Slovácka plusový bod, jsme s ním spokojení. V první půli nám nešlapala finální fáze, měli jsme jenom nějaké náznaky a pološance. Ve druhém poločase už to bylo horší. Ztráceli jsme vepředu míče, bylo to jedné brance. Jsme rádi, že jsme ji neinkasovali, teď bude důležitý zápas proti Příbrami,“ hodnotil duel Látal a na závěr si posteskl.

„Hrajeme bez diváků. Je to smutné, bohužel, zažíváme takovou dobu. Musíme na to hráče připravit a vydržet to. Snad nám v budoucnu nějaké fanoušky povolí.“